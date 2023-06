UFC: Conor McGregor x Charles Oliveira é possível? Michael Chandler tem novo desafiante

Charles Oliveira é rumores de ser o substituto para Michael Chandler contra Conor McGregor em algum momento de 2023, pelo menos de acordo com UFC lutador Shane O’Malley.

O’Malley, 28, disse no início desta semana durante seu podcast O Show de BroMalley elogiou Oliveira antes de afirmar que leu na internet que o lutador brasileiro é o principal candidato a enfrentar McGregor.

Todos os últimos desenvolvimentos no caso de agressão sexual de Conor McGregorMC

“Eu estava pensando em Charles [vs.] Islam 2”, disse O’Malley. “Eu estaria interessado nessa luta, mesmo que o Islam o nocauteasse e depois o finalizasse, eu ainda estaria interessado nessa luta, adoraria assistir Charles vs. Islam 2. Mas, está soando como – e eu li, e deve ser verdade. Eu vi na internet. Charles Oliveira vs. Conor McGregor, potencialmente em vez de Conor McGregor vs. Michael Chandler.

“Sou totalmente a favor, sou totalmente a favor. Vou assistir Conor lutar com praticamente qualquer um… Conor x Charles, eu adoraria – cara, essa luta me deixa duro. Conor x Chandler também, não fique Eu estou errado. Essa é uma luta foda, eu quero ver essa também. Mas se eu tivesse que escolher, Conor vs. Charles… Essa luta me deixa animado, eu adoraria vê-la.”

McGregor, 34, e Chandler, 37, são ambos treinadores na temporada 31 da O ultimo lutador, que não atingiu as expectativas nas avaliações. O último dos lutadores está levando a culpa por não ser um superastro como seu adversário.

O novo desafiante de Michael Chandler

Arman Tsarukyan garantiu uma vitória por nocaute técnico no terceiro round sobre Joaquim Silva no UFC Vegas 75 no final de semana. Ele jogou o irlandês embaixo do ônibus enquanto chamava Chandler durante sua coletiva de imprensa pós-luta.

“Se você quer me perguntar, com certeza quero lutar com Michael Chandler”, disse Tsarukyan, por Viciado em MMA. “Porque parece que a luta dele com Conor McGregor acabou. Ele lutou com alguém, e eu estou aqui. “Tenho uma boa sequência de vitórias e vamos fazer essa luta, porque sou o cara mais jovem no top 15. Ele é o mais velho. Acho que para os fãs é bom quando a nova geração luta contra a geração mais velha.”

Tsarukyan, 26, também afirmou que McGregor está “fumando maconha” e ficando bêbado enquanto está treinando na academia.

“Eu vi o que McGregor está fazendo”, disse Tsarukyan. “Ele é como relaxar em seu iate, como beber álcool, ir à praia, fumar maconha. “Eu treino com os caras malucos. Moro na academia, treino três, duas vezes por dia. Ele não vai lutar.”

McGregor x Chandler cancelado?

McGregor está atualmente envolvido em problemas legais devido a uma mulher alegando que ele a agrediu sexualmente no banheiro do Kaseya Center durante o jogo 4 da Eliminatórias da NBA de 2023.

No que diz respeito à luta contra Chandler, a falta de atenção que o reality tem recebido faz com que os fãs pensem que a luta não acontecerá, e Oliveira seria um grande adversário.

presidente do UFC Dana White ainda não cancelou oficialmente a luta McGregor-Chandler ou confirmou uma revanche de Oliveira contra Islam Makhachev.

Por enquanto, McGregor deve enfrentar Chandler no final de 2023, provavelmente em dezembro, mas tudo pode acontecer no Ultimate Fighting Championship.