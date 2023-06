UFC: Dana White afirma que luta entre Musk e Zuckerberg fará três vezes Mayweather x McGregor

Tele fala de uma luta potencial entre Elon Musk e Mark Zuckerberg passou para o próximo nível, com os bilionários da tecnologia conversando com Dana White sobre como seguir em frente.

O presidente do UFC acredita que pode organizar essa luta entre os donos do Twitter e do Facebook, pois ambos estão ansiosos para que isso aconteça.

“Estava conversando com elon e Marca e ambos os caras estão absolutamente falando sério sobre isso”, Branco disse ao TMZ.

“Ambos disseram ‘Sim, vamos fazer isso’. Ambos querem fazer isso.”

Zuckerberg vem treinando jujutsu há muito tempo e até ganhou alguns concursos, enquanto Almíscar afirma ter experiência em artes marciais também.

Quanto dinheiro Elon Musk x Mark Zuckerberg ganharia?

Embora seja um estágio inicial, Branco acredita que o custo Pay-Per-View de Elon Musk x Mark Zuckerberg ficaria em torno de 100 dólares, o que é ainda mais do que os 80 dólares habituais para uma noite de UFC.

Ele acrescentou que este duelo poderia render três vezes a quantidade de Floyd Mayweather x Conor McGregorque arrecadou mais de 600 milhões de dólares em 2017.

“Esta seria a maior luta de todos os tempos na história do mundo”, Branco adicionado.

“É a maior luta que poderia ser feita na história do mundo.

“Você não precisa ser um lutador para se interessar por essa luta. Todo mundo gostaria de ver.

“A maior luta de todos os tempos foi Floyd Mayweather x Conor McGregor e eu acho que triplica isso.

“Não há limite para o que essa coisa pode fazer.”

Elon Musk e Mark Zuckerberg doariam o dinheiro para caridade

White também explicou que a renda da luta iria para a caridade, com cada lutador escolhendo uma instituição de caridade de seu interesse.

“Acho que nenhum deles precisa do dinheiro”, disse ele.

“Os dois conversaram sobre quanto poderiam arrecadar para a caridade.

“Esses caras levantariam centenas de milhões de dólares para caridade, um número enorme.

“Os dois poderiam escolher uma instituição de caridade com a qual se preocupam.”