UFC: Dana White questiona as habilidades de Amanda Nunes antes da luta principal do UFC 289 contra Irene Aldana

Fseguindo as batalhas eletrizantes em UFC Vegas 74entusiastas de luta em todo o mundo aguardam ansiosamente o próximo UFC 289. Os holofotes brilham intensamente no evento principal, onde a atual campeã peso-galo feminino, Amanda Nunesentrará em conflito com Irene Aldana. Além disso, os fãs de luta podem esperar um emocionante evento co-principal entre Charles Oliveira e Beneil Dariush. Sem dúvida, este evento está cheio de emoção e promete proporcionar uma noite inesquecível de ação.

No entanto, existem dúvidas em torno Nunes‘ conjunto de habilidades atual, de acordo com UFC Presidente Dana White. Durante a conferência de imprensa para UFC Vegas 74White compartilhou seus pensamentos sobre o tão esperado UFC 289 evento principal. Embora tenha expressado sua empolgação com a luta, ele levantou preocupações sobre as habilidades de Nunes. White questionou abertamente se Nunes continua sendo a mesma força dominante que conquistou o título.

Questionado sobre sua opinião sobre o UFC 289 evento principal, o entusiasmo de White era palpável. Ele revelou que a briga foi tema de discussão entre os equipe UFC antes mesmo da coletiva de imprensa. Embora acreditasse que o confronto seria cativante, ele nutria ceticismo sobre as atuais capacidades de Nunes.

White apontou que a próxima luta iria testar a fome do Nunes e determinação. Com sua riqueza, uma vida pessoal florescente e uma família amorosa, o presidente do UFC se perguntou se Nunes ainda possuísse os instintos assassinos ela exibiu quando conquistou o título do campeonato em julho de 2022.

White também expressou: “O que eu amo nisso é obviamente Amanda Nunes e Aldana é tão selvagem, você sabe o que quero dizer. Acho que vai ser uma daquelas lutas em que a fome de Amanda ainda está, você sabe. Amanda tem muito dinheiro, ela tem uma ótima vida. Ela tem uma família, agora, você sabe. Ela ainda é a mesma assassina com o mesmo instinto assassino que tinha quando conseguiu o título. Porque, você sabe, Aldana é. Nós sabe o que esperar de Aldana.”

‘A Leoa’ sai da American Top Team

Em uma reviravolta surpreendente, Nunes recentemente se separou do American Top Teama academia onde ela treinou por um longo período antes de UFC 289.

Em entrevista com Jon Anik, ela explicou que desejava embarcar em um novo capítulo em sua vida.

Nunes esclareceu sua partidaafirmando: “Não me interpretem mal, sabe, acho que quero seguir em frente com minha vida. Não é – nada está errado; eu só quero, tipo, seguir em frente, sabe! Veja o que há em minha ter.”