UFC: Elon Musk vs. Mark Zuckerberg: Quando e como seria a luta do século?

Ta evidente rivalidade entre esses dois gigantes do mundo da tecnologia e dos negócios, Mark Zuckerberg e Elon Musk, proprietários do Meta e do Twitter, respectivamente, subiu para um nível totalmente novo. Eles agora pretendem trazer sua rivalidade em curso para o UFC lutar no octógono em Las Vegas, Nevada.

O que começou como críticas noturnas ao planejado concorrente do Meta no Twitter agora se transformou na possibilidade de um verdadeiro Ultimate Fighting Championship (UFC) evento.

O que inicialmente parecia uma piada agora está se tornando realidade. Os mundos da tecnologia e dos negócios já testemunharam rivalidades intensas semelhantes antes.

Podemos recordar a rivalidade lendária entre Steve Jobs da Apple e Bill Gates da Microsoftonde suas opiniões divergentes e competição profissional deixaram uma marca duradoura na história.

Agora, outra rivalidade de magnitude comparável está buscando resolução por meio do poder dos punhos. Ambos os empresários parecem genuinamente comprometidos em levar essa batalha para além do âmbito dos negócios, pois abraçam avidamente a ideia de serem trancados em uma gaiola para um confronto físico.

O CEO do UFC, Dana White, já entrou em contato com eles. Ele revela que tem tido conversas sérias com Mark Zuckerberg e Elon Musk sobre sua proposta de luta na jaula.

“Provavelmente passei uma hora e meia no telefone com os dois ontem à noite”, disse White ao TMZ.

Ele confirmou ainda que ambos os indivíduos estão totalmente dedicados a fazer isso acontecer.

White acredita que pode ser a luta do século e superar os números recordes do Conor McGregor-Floyd Mayweather luta, tornando-se a luta mais vendida da história.

Segundo relatos do portal espanhol El Cronista, os dois bilionários receberam ofertas de pessoas dispostas a treiná-los para o próximo confronto.

Recentemente, Lutador de MMA Jon Jones estendeu seus serviços a Zuckerberg, expressando sua lealdade com um tweet: “Você já sabe que sou o Team Zuck …. Avise-me se precisar de um parceiro de treinamento!”

Para não ficar atrás, Musk respondeu rapidamente a outro artigo do TMZ, aceitando uma oferta para treinar com Georges St-Pierreuma figura lendária nas artes marciais mistas.

“Sou um grande fã seu e seria uma grande honra ajudá-lo e ser seu parceiro de treinamento para o desafio contra Zuckerberg”, disse St-Pierre.

Musk prontamente respondeu: “OK vamos fazê-lo.”

Quando aconteceria a luta entre Mark Zuckerberg e Elon Musk?

No momento, não há data ou local específico confirmado para a luta. Embora haja grande interesse e pressão dos usuários nas redes sociais para que isso aconteça, nenhuma confirmação formal foi feita.

No entanto, White, após suas discussões com os dois indivíduos, expressou sua vontade de organizar a luta, e foi mencionado que os lucros seriam destinados à caridade. Se a luta for organizada pelo UFC, é provável que seja em Las Vegas, Nevada.