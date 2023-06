UFC: Estrela do UFC, Charles Oliveira quebra silêncio sobre rumores de romance com o rapper Ice Spice

UFC estrela Charles Oliveira viu-se envolvido em um turbilhão de rumores recentemente, quando ele estava romanticamente ligado ao famoso artista de rap Tempero Gelo. No entanto, parece que os relatos deixaram o lutador brasileiro perplexo. Oliveira foi à mídia social para abordar as especulações em torno de seu suposto relacionamento.

Ao contrário do que alguns podem pensar, os rumores de namoro de ‘Do Bronx’ Tempero Gelo não se originou de uma reportagem confiável, mas sim de um tweet que se tornou viral. O tweet, postado pelo usuário @beIsfy no Twitter, citou falsamente um popular Instagram baseado em MMA, @fullviolence, como fonte, acompanhado da legenda: “Ice spice e Charles Oliveira estão supostamente namorando (via @/fullviolence)”.

À medida que o tweet ganhou força e os fãs ficaram surpresos com o emparelhamento improvável, Charles Oliveira rapidamente pôs fim às especulações respondendo diretamente ao tweet. O ex-campeão dos leves do UFC levantou uma questão válida em sua resposta: “O quê?”

Com a resposta de Oliveira, foi confirmado que os relatos dele namorando Ice Spice são infundados. A página do Instagram @Fullviolence até postou uma captura de tela do tweet original, alegando que eles foram falsamente creditados pelo boato. Eles escreveram na legenda: “Via de quem ??” indicando que eles não haviam relatado nenhuma dessas notícias.

Oliveira está focado em sua carreira

Enquanto isso, Charles Oliveira tem se concentrado em sua carreira de lutador. Ele recentemente garantiu uma vitória sobre Beneil Dariush no UFC 289solidificando ainda mais sua reivindicação de uma revanche contra o campeão dos leves Islam Makhachev. Oliveira derrotou Dariush de forma impressionante por nocaute técnico no primeiro round e possui um recorde de 4-1 em suas últimas cinco lutas.

Fãs e usuários inundaram a seção de comentários do tweet viral com suas reações bem-humoradas ao relatório. Um dos fãs de Ice Spice, brincando, expressou sua decepção, escrevendo: “Parabéns, mano. Espero que você perca sua próxima luta.”

Outro fã achou a resposta de Oliveira ao tópico divertida, afirmando: “O fato de Charles estar realmente respondendo a este tópico é hilário.” Em meio à confusão, Charles Oliveira acertou as contas e segue focado na carreira de lutador, deixando para trás os falsos boatos que por um breve período causaram rebuliço no mundo do MMA e do entretenimento.