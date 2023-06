UFC: Estrela do UFC quer Tom do MySpace como árbitro convidado para Elon Musk x Mark Zuckerberg

UFC estrela Igreja de São Miguel previu a escalação para UFC 300 em 2024 contará com o retorno de Conor McGregor para o octógono e Elon Musk contra Mark Zuckerbergque ele acredita que deveria ser oficializado pelo co-fundador do MySpace Tom Anderson.

Chiesa, 35, também zombou do bilionário Jeff Bezos ao retweetar um post brincando que o CEO da Amazon deve estar se sentindo deixado de lado enquanto Musk e Zuckerberg trabalham com UFC Presidente Dana White para armar uma briga entre eles.

Todos os últimos desenvolvimentos no caso de agressão sexual de Conor McGregorMC

White, 53, disse no início desta semana que os dois bilionários estão “falando sério” sobre se enfrentar em uma luta de artes marciais mistas.

Zuckerberg, 39 anos, treina MMA há anos e até competiu em um torneio de jiu jitsu no mês passado.

Musk, de 51 anos, quer começar a treinar o quanto antes e já recebeu propostas de vários lutadores do UFC que querem ser seu treinador.

US$ 1 bilhão em receita e centenas de milhões para caridade

White afirmou que a luta entre Musk e Zuckerberg geraria US$ 1 bilhão em receita e centenas de milhões de dólares para caridade.

Ele acredita que a luta dos bilionários seria mais assistida do que quando McGregor boxeou Floyd Mayweather Jr.. e Tom do MySpace como oficial convidado pode ser a cereja no topo.

Chiesa também previu que o UFC 300 incluirá Jon Jones contra Tyson Fury e Jim Miller versus “quem diabos ele quiser”.

Ele compartilhou seu tweet quando os fãs começaram a especular sobre White adiando o retorno de McGregor para o UFC 300 devido à falta do irlandês USADA prazo final.