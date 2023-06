UFC: Jake Paul questiona Dana White sobre possibilidade de luta entre Fury e Jones

EUNo mundo acelerado dos esportes de combate, uma troca de tiros surgiu, cativando fãs em todo o mundo. O foco do debate? O confronto final entre Jon Jones e Tyson Fury. UFC comentarista Joe Rogan iniciou a discussão com sua afirmação ousada de que ‘Jonny Bones’ superaria o campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC. Este debate rapidamente se intensificou, chamando a atenção de ninguém menos que a influente figura doDana White.

Conhecido por sua capacidade de faça as coisas acontecerem, White propôs a ideia de organizar uma luta entre Fury e Jones. No entanto, para desespero dos fãs, Fury recusou a oferta, deixando em jogo a possibilidade de acertar as contas no ringue.

Recentemente, o presidente do UFC revisitou o tema, sugerindo o potencial para uma luta de dinheiro altamente lucrativa entre Fury e Jones. A proposta de White atraiu entusiasmo e ceticismo de fãs e especialistas, mas uma crítica inesperada surgiu: Jake Paul. Com sua audácia de marca registrada, Paul levou para Twitter para desencadear comentários contundentes dirigidos ao presidente do UFC.

Em seu tweet, a sensação de 26 anos não perdeu tempo em mexendo a panela. Ele referenciou Comentário anterior de Dana White sobre Jon Jones potencialmente se movendo para a divisão dos médios se ele enfrentasse Francisco Ngannou. “Dana não foi a mesma pessoa que disse ‘Se eu sou Jon Jones assistindo Francis Ngannou, estou subindo para 185 libras’? … sim, ele era 100%”, escreveu Paul. A estrela da mídia social deu a entender que Dana White havia reconhecido Ngannou como o homem mais malvado do planeta enquanto tinha controle sobre ele.

Jake Paul aponta hipocrisia e táticas polêmicas de Dana White

Paulo não parou por aí. Ele chamou a suposta hipocrisia de White, mencionando a declaração do presidente do UFC sobre não se envolver em lutas de truques. Paul também criticou a decisão de White de introduzir um cinturão arbitrário para desviar a atenção de Francisco juntando-se ao Liga dos Lutadores Profissionais (PFL) e sua atual busca por reservas Tyson Fury para uma luta de MMA. O golpe final de Paul foi um lembrete de que White havia pago Conor McGregor mas não conseguiu compensar Floyd Mayweather para sua luta de boxe de alto nível.

Este tweet de Jake Paul representa mais uma instância do YouTuber que virou boxeador dando um golpe no Os melhores do UFC. Embora possa não ser seu primeiro golpe em Dana White, essa troca em particular se destaca como uma das mais impactantes. A rivalidade contínua entre Paul e White continua a inflamar o interesse e a especulação entre os entusiastas dos esportes de combate, deixando todos imaginando que golpes verbais serão trocados a seguir.