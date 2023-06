UFC: Jon Jones avalia lateral da jaula de Francis Ngannou no PFL 5: ‘Você não quer essa fumaça’

Rvoo antes PFL 5 de 2023houve rumores de que Jon Jones ia fazer uma aparição Arena de elite de prorrogação de Atlanta e essa Francisco Ngannou também estaria lá. No início do evento, Jones definitivamente apareceu e ainda concedeu uma entrevista em que parecia animado para ficar cara a cara com o homem que rejeitou o UFC e assinou um novo contrato com o PFL. Quando ele tomou essa decisão, ele desocupou o campeonato dos pesos pesados ​​que Jon Jones acabou ganhando depois de enviar Ciryl Gane. Durante todo o processo, Ngannou tornou-se inimigo de Dana White enquanto Jon Jones apenas continuou provocando-o nas redes sociais.

Se um cara a cara ia acontecer, ninguém sabia qual seria o resultado. Durante aquela entrevista antes do evento, o atual Peso Pesado do UFC campeão revelou que não tinha vontade de começar nenhum problema. No entanto, ele jogou alguma sombra em Ngannou antes de ir até seu rosto e avaliá-lo. Esse foi o momento que de repente todos que sabiam que estavam na Arena estavam procurando. Acontece que toda a multidão que notou ficou animada e começou a aplaudir os dois. A atmosfera era barulhenta demais para entender o que eles diziam um ao outro. Mas a empolgação e a tensão eram palpáveis, sem dúvida.

‘Você não quer essa fumaça’

Embora ele tenha mencionado que seria respeitoso, os microfones captaram uma frase muito específica que prova Jon Jones continuou provocando Francisco de maneira respeitosa. A dupla se cumprimentou, apertou as mãos e ficou cara a cara. Mas jones deixou escapar um rápido: “Você não quer essa fumaça”, bem ao lado da jaula. O resto da conversa é só para eles e o lendário Ray Sefo, que testemunhou toda a troca. Uma luta entre esses dois parece improvável agora, especialmente com Dana White tão zangado quanto ele está com Francis por rejeitá-lo. No entanto, as esperanças de um PFL/UFC evento para fazer aquela luta acontecer continua sendo um sonho que pelo menos alguém vai tentar realizar.