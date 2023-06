UFC: Logan Paul treina com Israel Adesanya e impressiona um de seus maiores haters

A vídeo de Logan Paul e Israel Adesanya treinar juntos se tornou viral no fim de semana. A estrela do YouTube ganhou o respeito de UFC Membro do hall da fama Michael Bispingum de seus maiores detratores.

Paul, 28 anos, entrou no mundo dos esportes de combate com uma luta de exibição de boxe contra Floyd Mayweather Jr.. e desde então tem sido associado a várias outras lutas.

Logan Paul e Israel Adesanya lutandoTwitter

Desde então, ele se tornou uma estrela no WWE e está claramente flertando com um MMA estreia após o grappling com dois campeões do UFC, além de um campeão mundial de jiujitsu.

Adesanya, 33, não foi o único lutador a treinar com Paul. Alexandre Volkanovski e estrela do Jiu-Jitsu Craig Jones também fizeram parte do treinamento.

Paul, que tem experiência em luta livre, mostrou que pode lutar com os melhores, mesmo que Adesanya estivesse apenas a meia velocidade.

Logan Paul treinando com Izzy e VolkTwitter

Michael Bisping elogia Logan Paul

Bisping, 44, ligou recentemente para Paul e seu irmão Jake “delirante”, mas agora está soando em um tom completamente diferente.

“Temos Logan Paul lutando com Alexander Volkanovski e Israel Adesanya.” Bisping disse: “Ele [Logan Paul] parece um cara bem equilibrado, se eu for honesto.”

Bisping continuou a elogiar Paul, afirmando o quão impressionante foi sua luta contra Mayweather e o quão grande personagem da WWE ele está se tornando. Ele então adicionou mais aprovação aplaudindo sua presença online.

“Pelo que eu vi quando o vejo fazer entrevistas e podcasts, ele parece que se recompôs e obviamente acredita em si mesmo”, disse Bisping.