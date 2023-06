UFC: Lutador de MMA de 16 anos morre após levar chute na cabeça sem capacete

A Lutador russo de MMA (Mixed Martial Arts) de 16 anos morreu após receber um chute na cabeça durante uma luta em Belogorsk em que competiu sem capacete em violação das regras.

Stanislav Melyukov, prefeito de Belogorsk, relatou que o menino morreu no hospital logo após ser internado na UTI e que o torneio foi disputado sem licença oficial.

O jornal ‘The Sun’ relata que esta tragédia aconteceu na região de Amur, na Rússia, e relata que na Rússia todos os participantes menores de idade devem usar capacetes para competir no MMA.

A União Russa de MMA e as autoridades locais estão agora a investigar a morte do jovem lutador, que disputava a Open MMA Cup do Rodina Sports Club.

Yevgeny Zlivko, presidente da Federação MMA na região de Amur, poderia enfrentar acusações relacionadas à morte do jovem lutador como parte de um processo criminal iniciado pelo Comitê Investigativo Russo: “Já fui interrogado por investigadores. Eles iniciaram um processo criminal e me consideram responsável. Eu sou cem por cento de certeza.”