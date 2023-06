UFC: Neto de Muhammad Ali, Biaggio Ali Walsh, tem vida dupla: segurança de boate à noite, lutador de gaiola durante o dia

Muhammad Alineto de, Biaggio Ali Walsh, está fazendo sucesso no mundo do MMA enquanto também trabalha como segurança de uma boate. O lutador de 24 anos, atualmente contratado pela Professional Fighters League, compartilhou: “Eles me colocaram na cabine do DJ agora, então eu e meu colega, essa é a nossa área.” Ele gosta de sua posição, concentrando-se exclusivamente no estande e acompanhando os talentos após suas apresentações. Biaggio trabalha às terças, sextas e sábados, às vezes terminando até às 4 da manhã. Ele admitiu: “Oh, eles ficam turbulentos. Com certeza.”

Biaggio, que já recebeu um certificado de agradecimento da polícia por impedir um assalto, não se importa com os confrontos. “Sou um lutador, meio que acostumado com o confronto. Mas é legal, é divertido, eu gosto, e eles me pagam bem”, disse. Seu supervisor, um ex-lutador, entende sua agenda de treinamento e o apoia. Biaggio considera o trabalho uma ótima forma de ganhar um dinheiro extra.

Apesar do sobrenome famoso, Biaggio não recebe nenhum tratamento especial na academia Xtreme Couture onde treina. Trabalhando na porta da boate, ele acha engraçado que os foliões não tenham ideia de sua linhagem lendária. Biaggio compartilhou: “Minha mãe sempre nos disse que teríamos que trabalhar um pouco mais se quiséssemos ter sucesso nos esportes, apenas por causa do nome.”

Ele abraça o desafio e se esforça para trabalhar mais, seguindo o conselho que seu avô lhe deu quando criança para permanecer humilde. Biaggio valoriza estar fundamentado e mantém um forte relacionamento com Deus, o que aumenta sua humildade.

Ele não pode competir na temporada do PFL

Como um lutador amador, Biaggio está inelegível para competir no PFLA temporada de $ 1 milhão em que o vencedor leva tudo. No entanto, ele já participou de duas lutas amadoras pelo PFL e deve enfrentar Travell Miller em mais uma luta para ganhar experiência. Biaggio expressou seu foco em ganhar o máximo de experiência possível, dizendo: “Eu só quero lutar … e obter o máximo de experiência possível.”

Biaggio Ali Walsh continua a trilhar seu caminho no MMA, determinado a encontrar a mentalidade e o estilo certos à medida que avança em sua carreira.