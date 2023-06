UFC: O grande dia de Ilia Topuria: luta principal… e um ingresso para o cinturão do campeonato

Tcarreira do grande expoente das artes marciais mistas na Espanha chega ao momento da verdade. Ilia Topuria, a cara nacional do UFC, está prestes a se tornar algo mais dentro de uma das empresas mais importantes do esporte mundial. Porque, enfim, ele é a atração principal de uma noite e, se vencer, estará em condições de ser um forte candidato a campeão mundial. Ele tem tudo do seu lado. Embora o mais importante permaneça: estender sua carreira imaculada (13-0-0).

Cabeçalho noite de luta UFC em Jacksonville (por volta das 4h, de 24 a 25 de junho), Topuria enfrentará o maior obstáculo de sua carreira, Josh Emmett. O número 5 do pena, com cartel de 18-3 e última derrota para yair rodriguez quando lutava pelo título interino de sua categoria.

“É uma luta como qualquer outra. Vou finalizar no primeiro round, está fazendo o meu trabalho”, Topúria (no. 9 classificado no peso-pena) enfatiza.

Mas Emmett é um grande homem. Além da resistência, ele tem uma trocação muito potente, que vai obrigar o espanhol a forçar a luta no chão. Lá Topúria é praticamente imparável.

O prêmio da luta pelo título

Se Topúria vitórias, ele estaria em condições de cumprir a promessa tantas vezes repetida de se tornar o primeiro campeão mundial espanhol no UFC.

“Sou o melhor do mundo, só falta o cinturão para provar isso”, diz. Porque o UFC vai subir no ranking dentro da pena e pode ser o próximo candidato a campeão desde o monarca indiscutível, Alex Volkanovski, tem ‘limpado’ repetidamente. Primeiro, a batalha entre ‘Volk’ e yair rodriguez vai unificar a divisão. Depois disso, é inegável que a candidatura de Topuria ganhará espaço se vencer o lutador do Arizona.

Por talento, mérito. E porque ele é uma aposta sensata para o próprio UFC.

“Não me atrai lutar Max Holloway de novo. Topúria se ele vencer seria emocionante”, disse Volkanovski, favorito e rei da divisão nos últimos tempos. Esse seria o grande obstáculo. Esse seria o salto para o campeão mundial.

“Quero o que é meu. Depois dessa luta vou pelo cinturão. Era questão de tempo até todo mundo perceber isso”, disse. Topúria disse no Media Day em Miami.

Se vencer, nada pode impedir um espanhol de lutar pelo cinturão do mundial. O UFC Jacksonville contra Emmetto penúltimo passo.