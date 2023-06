UFC: Quem é o oponente de Topuria no UFC, Josh Emmett?

Ilia Topuria, o grande astro espanhol do MMA e joia do UFC, vive seu grande momento. Na noite de sábado, 24 de junho, o espanhol nascido na Geórgia enfrentará Josh Emmett em uma luta que pode deixar ‘Matador’ na iminência de lutar por um título mundial na prestigiada empresa.

Também será um evento histórico, já que é a primeira vez que ele encabeça um evento do UFC Fight Week, que acontece em Jacksonville, na Flórida.

Topúrianono colocado da divisão, (13-0-0) vai colocar à prova seu cartel imaculado contra um Josh Emmett (18-3-0), que é um daqueles guerreiros arquetípicos das artes marciais mistas.

Nascido no Arizona em 1985 e radicado em Sacramento, seu estilo é muito claro. Ele soca e ele segura o seu próprio. Ele é forte em pé e com luvas, capaz de se segurar caso a luta se transforme em um pugilismo. Ele mostrou isso naquela luta que ganhou contra Shane Burgospois acabou com ruptura total dos ligamentos cruzados, ruptura parcial do ligamento lateral interno e fratura do fêmur.

Um guerreiro. Mas ele precisa se preparar, pois vem de uma derrota na candidatura peso-pena. Ele caiu para yair rodriguez na luta interina pelo título após sofrer um triângulo do mexicano e cair para a quinta posição no pena. O UFC colocou ele como a joia que todos querem na categoria.

Ele sabe que se perder pode se despedir de ser um futuro desafiante ao monarca peso-pena Alex Volkanovski.

Contra Topúria é uma luta em que tem de se afirmar desde o início. Entrando em contato e prejudicando, porque se tiver iniciativa o espanhol vai acabar no chão. Lá ele não tem a habilidade do ‘Matador’ e poderia sofrer mais. Ilia não tem medo de contato com os punhos. E mais, contra Mitchell ele tentou derrubá-lo desde o início.

“Vou me aposentar Emmett“, Topúria repetido nas horas antes da luta.

Ele deixa claro que seu destino não é bater os cinco da lista. É ser o melhor.

Emmett, por sua vez, está tranquilo: “Conheço os defeitos dele. Não vou revelá-los. Sei que é uma grande luta lutar pelo cinturão”, diz. O duelo começou.