UFC: Shevchenko x Grasso II: Batalha de redenção pelo título peso-mosca feminino do UFC

EUum confronto altamente esperado,Valentina Shevchenkoestá definido para enfrentar Alexa Grasso para o UFC título peso-mosca feminino em uma emocionante luta principal agendada para 16 de setembro em Las Vegas.

Grassoo atual campeão com um recorde impressionante de 16 vitórias e 3 derrotas no MMA (8-3 UFC), estará defendendo seu título pela primeira vez contra o formidável Shevchenkoque possui um recorde de 23 vitórias e 4 derrotas no MMA (12-3UFC). O local do evento provavelmente será o renomado T-Mobile Arenaa, embora ainda não tenha sido confirmado se será um evento pay-per-view ou um noite de luta UFC.

O encontro anterior entre esses dois talentosos lutadores aconteceu no UFC 285, onde Grassorepresentando o México, conseguiu uma virada impressionante ao garantir uma vitória sobre Shevchenko no quarto round por finalização com um mata-leão.

Grasso, considerado um azarão substancial com probabilidades de apostas de +450 ou superior, aproveitou um erro cometido por Shevchenko e saiu vitoriosa, estendendo sua seqüência de vitórias para cinco lutas consecutivas e gravando seu nome na história como a primeira mulher mexicana reivindicar um campeonato UFC título. Agora, em sua defesa de título inaugural, Grasso terá que repetir o sucesso contra o formidável Shevchenko.

Shevchenko faminto por redenção: um confronto de campeões se aproxima em uma revanche épica

Shevchenko, conhecido como “Bala,” já havia desfrutado de uma corrida excepcional com uma impressionante sequência de nove vitórias consecutivas até seu fatídico encontro com Grasso.

Como o atual campeão, Shevchenko estava liderando no placar indo para a quarta rodada, mas foi vítima do golpe de submissão, resultando em sua primeira derrota desde 2017. Ao longo de seu reinado como campeã peso mosca, Shevchenko acumulou uma registro impressionante de sete defesas de título bem-sucedidas. Agora, ela está determinada a se recuperar e recuperar suas vitórias.

A próxima revanche promete ser um confronto de habilidade, determinação e redenção. Shevchenko será com o objetivo de recuperar seu trono e se restabelecer como uma das forças mais dominantes na divisão peso-mosca feminino. Grasso, por outro lado, busca provar que sua vitória sobre Shevchenko não foi por acaso e solidificar seu status de um campeão merecedor. Fãs de luta em todo o mundo aguardam ansiosamente este confronto entre dois atletas excepcionais que não deixarão pedra sobre pedra em sua busca pela vitória.