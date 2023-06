UFC: UFC 292: Henry Cejudo desiste da luta contra Marlon Vega devido a lesão

Fou mais duas vezes UFC campeão Henrique Cejudo desistiu do show do UFC 292 de quinta-feira com uma lesão no ombro devido a um ligamento parcialmente rompido. Seu oponente agendado era Marlon “Chito” Vera para 19 de agosto em Boston.

sobrancelha fez o anúncio em sua conta no Twitter, bem como no YouTube, onde explicou que sua lesão requer reabilitação e o tempo estimado de recuperação será de seis a oito semanas e que evitará a cirurgia com um tratamento com células-tronco. sobrancelha já teve uma lesão semelhante no ombro esquerdo reparada. Com a reportagem, não ficou claro se Vera continuará na escalação para este evento.

Uma carreira cuja continuidade está em risco

sobrancelhaúltima luta terminou com uma derrota apertada para o campeão peso-galo Aljamain Sterling em uma luta pelo título no UFC 288 no mês passado. Na verdade, ele pensou em se aposentar pela segunda vez depois dessa luta. Por enquanto, nesta quinta-feira ele reiterou a intenção de seguir lutando. Ele também disse que quer uma luta contra o outro peso-galo Merab Dvalishvili quando ele retorna de sua lesão no ombro.

Ele até brincou com a possibilidade de enfrentar seu ex-protegido Brandon Morenoque é o atual monarca peso mosca do UFC.

No entanto, sobrancelha está na reta final de sua carreira aos 36 anos. Com seu cartel de 16-3, ele voltou a lutar libras esterlinas após uma aposentadoria de três anos. Ao longo de sua carreira, ele foi campeão peso mosca do UFC em 2018 e 2019, bem como peso galo em 2019, tornando-se o quarto campeão multidivisão simultâneo na história do UFC.

Ele também foi medalhista de ouro olímpico no wrestling, tornando-o considerado um dos atletas mais talentosos em esportes de combate nos níveis Olímpico e Mixed Martial Arts.