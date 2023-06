UFC: Vídeo da suposta vítima de Conor McGregor pouco antes de agressão sexual surgir na internet

TA trama acaba de engrossar bastante proeminentemente no Conor McGregor acusações de estupro após o jogo 4 das finais da NBA. Inicialmente, as denúncias foram negadas pela estrela irlandesa do UFC, mas TMZ divulgou um vídeo onde aparece arrastando a suposta vítima pela mão e entrando no banheiro onde ocorreu a suposta agressão sexual. O vídeo borra o rosto da suposta vítima, mas podemos ver claramente Conor McGregor pegando-a pela mão e entrando no banheiro. Isso parece bastante incriminador contra Conor, que já está tendo dificuldades com as críticas contra ele por vários motivos diferentes. Naquela mesma noite, Conor deu um soco no mascote e encaminhou a pessoa para o pronto-socorro e aí surgiram essas acusações.

Conor McGregor responde ao vídeo do TMZ

Permanecendo na mesma linha de quando as acusações apareceram pela primeira vez, os advogados de Conor McGregor emitiram um comunicado à mídia. A equipe jurídica enviou a seguinte declaração a todos os meios de comunicação: “Depois que o vídeo foi divulgado pelo TMZ, o advogado da reclamante agora mudou sua história. O Sr. McGregor saúda a investigação, que ele acredita firmemente que mostrará que as acusações contra ele são falsas. Depois de não responder ao pedido de dinheiro feito pelo advogado do reclamante, ela recorreu à mídia para fazer pressão. Isso não passa de uma extorsão.”

Conor McGregor é acusado de agredir sexualmente uma mulher em um jogo das finais da NBA em Miami

Segundo o advogado do denunciante, a suposta vítima entregou à polícia de Miami as roupas que usava no momento. A ideia principal é realizar uma análise forense para buscar o DNA de Conor McGregor. Tanto a NBA quanto o Miami Heat também estão fazendo suas próprias investigações sobre o assunto. O UFC também divulgou um comunicado onde confirma que está investigando o que aconteceu no Kaseya Center, em Miami. Isso não parece bom para Conor McGregor, que pode prejudicar sua imagem e sua fortuna se algo disso for comprovado. Tendo acabado de anunciar que ele e seu noivo estão esperando outro filho, a infidelidade parece uma ofensa já terrível para a mãe de seus filhos. Esta ainda é uma história em desenvolvimento.