UFCG oferta mais de 1.500 vagas no SiSU 2023/2

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou o termo de adesão referente ao 2º processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023. De acordo com o documento, a oferta total da instituição será de de 1.535 vagas para ingresso no 2º semestre letivo de 2023.

O termo de adesão indica ainda que as oportunidades estão distribuídas entre 35 opções de cursos de graduação ofertados de forma presencial. Há vagas para os campi da UFCG localizados em Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos e Pombal.

Distribuição das vagas

Do total das vagas, 760 são ofertadas em ampla concorrência, ou seja, para o público geral. As demais vagas estão reservadas conforme estabelecido na Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Portanto, 775 vagas são para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com recorte de renda e percentual exclusivo para candidatos autodeclarados pretos, pardos, e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Em caso de aprovação dentro do sistema de cotas, os estudantes deverão comprovar que se encaixam em todos os critérios indicados no termo de adesão da UFCG ao SiSU 2023/2.

Bonificação Estadual

O termo de adesão indica ainda que a UFCG adotou a possibilidade de inclusão do bônus na nota com objetivo de estimular o acesso de estudantes paraibanos a cursos de graduação.

Portanto, terão direito a um bônus de 10% ou 5% sobre a nota os candidatos nascidos no Estado da Paraíba ou que tenham estudado integralmente o Ensino Médio em escolas regulares, públicas e/ou privadas, ou obtido o certificado de Ensino Médio pela Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou pelo Exame Nacional para Certificação de Competências para Jovens e Adultos (Enceja) ou, ainda, supletivo, no Estado da Paraíba.



Não será possível se inscrever para as vagas reservadas de acordo com a Lei de Cotas e desfrutar da da Bonificação Estadual concomitantemente. Portanto, os estudantes que forem possíveis beneficiários de ambos deverão optar por apenas uma das ações afirmativas.

Inscrições para o SiSU 2023/2

De acordo com o cronograma do Ministério da Educação (MEC), o período de inscrição para a 2ª edição do SiSU 2023 será aberto no dia 19 de junho, próxima segunda-feira. Os interessados poderão se inscrever através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até 22 de junho.

Para se inscrever, o candidato deverá usar o login da plataforma gov.br. No momento da inscrição, é possível escolher até duas opções de cursos de graduação, sendo a 1ª opção prioritária.

Seleção usará notas do Enem 2022

Somente os candidatos que tenham participado da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022, poderão se inscrever no SiSU 2023/2. Além disso, o candidato não pode ter obtido nota igual a zero na prova de redação ou ter feito o exame na condição de treineiro.

Para fins de classificação, o SiSU usará as notas obtidas na prova de redação e também nas quatro provas objetivas do Enem. Os pesos de cada uma das notas podem variar de acordo com o curso e com a instituição ofertante.

Resultado e lista de espera

De acordo com o cronograma do MEC, o resultado do SiSU 2023/2, que conta com uma chamada única, está previsto para o dia 27 de junho de 2023. Os selecionados deverão realizar as matrículas entre 29 de junho e 4 de julho.

Aqueles que não forem convocados nessa chamada regular poderão continuar na disputa por uma vaga através da lista de espera. O prazo para manifestar interesse na lista de espera será do dia 27 de junho ao dia 7 de julho, com divulgação das convocações através da lista de espera a partir do dia 10 de julho de 2023.

