UFPB abre seleção com 29 vagas temporárias

Em 06 de junho, a UFPB (Universidade Federal da Paraíba) publicou novo edital em Diário Oficial da União. O documento, portanto, diz respeito a processo seletivo com 29 vagas para Professor Substituto.

Isto é, uma cargo que exige ensino superior e que, para este contrato, será temporário, com a duração de um ano e possibilidade de prorrogação.

Desse modo, aqueles que tiverem interessem em concorrer a estas vagas poderão se inscrever entre 21 e 30 de junho.

Veja também: Caixa tem prazo de concurso encerrado

Nesse sentido, o Reitor da Universidade, Valdiney Gouveia, comentou sobre a nova seleção.

“Ainda que uma renovação de forma temporária, mas é importante para a Universidade, de forma a dar oportunidade para que esses profissionais possam escolher a UFPB e ter a chance de saber se é esse efetivamente o campo que escolhem – o ensino, a pesquisa e a extensão”, declarou.

Como são os cargos para a UFPB?

De acordo com o edital, a UFPB oferta 29 vagas para o cargo de Professor Substituto. Esta função, portanto, conta com uma remuneração que varia de acordo com a carga horária e denominação, da seguinte forma:

20 horas por semana tem um vencimento básico de R$ 2.437,59;

40 horas por semana tem um vencimento básico de R$ 3.412,63.

Além disso, é possível receber um valor a mais, de acordo com a sua formação acadêmica:



Você também pode gostar:

Auxiliar com especialização pode receber mais R$ 243,76 (20 horas por semana) ou R$ 511,90 (40 horas);

Assistente com mestrado recebe R$ 609,40 (20h) ou R$ 1.279,74 (40h);

Adjunto com doutorado recebe R$ 1.401,62 (20h) ou R$ 2.943,39 (40h).

As áreas para a função de Professor são:

Antropologia;

Língua Espanhola e suas Literaturas;

Língua Francesa;

Língua Inglesa e Estágio Supervisionado;

Literaturas de Língua Inglesa;

Psicologia Clínica e Neurociências;

Doenças Infectocontagiosas;

Endocrinologia / Internato;

Pediatria;

Projetos de Pesquisa e extensão do Campo I, Projetos de Pesquisa e extensão do Campo II e Estágio Supervisionado;

Projeto, Expressão e Representação Gráfica;

Ciência de Alimentos;

Construção Civil;

Estruturas;

Processamento de Materiais;

Saúde da Criança e Adolescente;

Algoritmos;

Linguagem de Programação e Estrutura de Dados;

Gastronomia e Cultura;

Biologia Vegetal;

Bioquímica;

Diagnóstico por Imagem e Semiologia Veterinária;

Infraestrutura para Sistemas de Informação;

Secretariado Executivo;

Letras – Língua Inglesa;

Libras – Língua Brasileira de Sinais;

Língua Portuguesa e Linguística.

É importante lembrar que não são todas as áreas que exigem mestrado ou doutorado. No entanto, o candidato deverá conferir todas as exigências para a área pretendida, de acordo com as regras do edital.

Requisitos para contratação temporária

A UFPB exige que o candidato cumpra com requisitos básicos, além da aprovação no concurso, para haver a contratação.

Nesse sentido, é necessário:

Possuir a titulação necessária para a correspondente área de conhecimento, com o devido reconhecimento do MEC;

Se aprovar e classificar no processo seletivo;

Não possuir contrato vigente nos termos da Lei nº 8.745/93, inclusive nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data da nova contratação resultante do presente processo seletivo;

Não ser ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério superior, de que trata a Lei nº 12.772/2012;

Se servidor de nível superior da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, comprovar formalmente a compatibilidade de horários;

Ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto permanente ou temporário;

Ter idade mínima de 18 anos completos;

Gozar dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações eleitorais e militares.

Veja também: INSS irá nomear 1.000 aprovados em concurso

Portanto, o candidato deverá estar dentro destes critérios para ingressar na UFPB.

Quais serão as etapas do certame?

Aqueles que desejam trabalhar na UFPB com contrato temporário de um ano deverão passar pelo processo seletivo. Este, então, consistirá em:

Prova Didática, de caráter eliminatório, com peso 06;

Prova de Títulos, de caráter classificatório, com peso 04.

Assim, primeiramente, a prova didática será uma aula expositiva ou de natureza teórico-prática, acerca de um tema a ser sorteado entre os previamente definidos. Além disso, o candidato deve, obrigatoriamente, apresentar um plano de aula, sendo uma cópia a cada examinador, antes da aula.

Então, haverá a análise de títulos para aqueles que obtiverem, no mínimo, média 70 na Prova Didática.

A fase de prova de títulos será a apreciação dos documentos comprobatórios que os candidatos apresentarem sobre sua experiência docente, científica, técnica, tecnológica, extensionista, cultural, artística ou profissional. Ademais, estes também poderão apresentar trabalhos realizados ou publicados nos últimos 05 anos.

Assim, logo que se aprovar, o candidato assinará o contrato com duração de até 01 ano. Contudo, este pode ter prorrogação até o limite legal do art. 4º da Lei nº 8.745/93.

Como se inscrever?

Para se inscrever no processo seletivo da UFPB, o candidato deve se dirigir à secretaria do departamento responsável pela área objeto do Processo Seletivo entre 21 e 30 de junho.

Então, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

Requerimento de Inscrição, que a secretaria do departamento responsável poderá disponibilizar. Outra opção é acessar o site de seleções do órgão para obter o documento e, assim, preenchê-lo.

Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição. Para obter esta guia, o candidato deverá gerá-la, conforme as orientações do edital;

Cópia de documento oficial de identidade com foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Curriculum vitae ou lattes devidamente comprovado;

Foto 3×4 recente.

Veja também: IBGE terá novo Concurso Público para Agente Censitário de Mapeamento

Desse modo, os valores da taxa de inscrição serão de:

R$ 60 para cargos com regime de trabalho de 20 horas por semana;

R$ 85 para aqueles com regime de trabalho de 40 horas semanais.

É importante lembrar, ainda, que há possibilidade de efetuar a inscrição pessoalmente, por procuração ou por via postal (tipo Sedex).

Como funciona a UFPB?

Os candidatos que desejam trabalhar na UFPB devem conhecer o órgão.

Nesse sentido, salienta-se que a Universidade conta com um total de 130 cursos, dos quais 119 são presenciais e 11 na modalidade de educação a distância. No que se refere ao corpo discente, são 33 mil estudantes, segundo dados de 2022.

Já no ensino de pós-graduação, são 137 cursos, sendo:

40 doutorados;

60 mestrados acadêmicos;

4 residências médicas;

19 especializações;

1 doutorado profissional;

13 mestrados profissional.

Além disso, a UFPB indica que vem evoluindo em suas avaliações pelo MEC, o qual usa o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), de 1 a 5. Atualmente, portanto, a Universidade tem IGC igual a 4. São 85% dos cursos da UFPB com conceito 4 e 5 na graduação.