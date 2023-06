UFPB anuncia Processo seletivo para PROFESSORES em diversas áreas

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) anuncia abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o provimento de 29 vagas para os cargos de Professores Substitutos na Classe A, nas denominações de Assistentes A, Auxiliares A e Adjuntos A.

As oportunidades são para áreas de projeto, expressão e representação gráfica (1 vaga); ciência de alimentos (1 vaga); construção civil (1 vaga); estruturas (1 vaga); processamento de materiais (1 vaga); saúde da criança e adolescente (1 vaga); diagnóstico por imagem e semiologia veterinária (1 vaga); infraestrutura para sistemas de informação (1 vaga); secretariado executivo (1 vaga); letras – língua inglesa (1 vaga); libras – língua brasileira de sinais (1 vaga); língua portuguesa e linguística (1 vaga);

projetos de pesquisa e extensão do campo I, projetos de pesquisa e extensão do campo II e estágio supervisionado (1 vaga); algoritmos (1 vaga); antropologia (1 vaga); língua espanhola e suas literaturas (1 vaga); língua francesa (1 vaga); língua inglesa e estágio supervisionado (1 vaga); literaturas de língua inglesa (1 vaga); psicologia clínica e neurociências (1 vaga); linguagem de programação e estrutura de dados (1 vaga); gastronomia e cultura (3 vagas); biologia vegetal (1 vaga); bioquímica (1 vaga); doenças infectocontagiosas (1 vaga); endocrinologia/internato (1 vaga); e pediatria (1 vaga).

As vagas ofertadas estão distribuídas entre o Centro de Informática (CI), Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional (CTDR), Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), Centro de Educação (CE), Centro de Tecnologia (CT), Centro de Ciências Agrárias (CCA), Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), Centro de Ciências Médicas (CCM) e Centro de Ciências da Saúde (CCS).

Os salários oferecidos varia entre R$ 2.437,59 e R$ 3.412,63, acrescido de retribuição por titulação que varia de R$ 243,76 a R$ 2.943,39, além de auxílio-alimentação, por carga horária de 20 e de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 a 30 de junho de 2023, presencialmente, na secretaria da unidade acadêmica responsável pela vaga desejada, nos endereços e horários especificados no edital (Anexo I) ou via serviço postal.

O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 e R$ 85,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 21 e 22 de junho de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:



(caráter eliminatório) que constará de aula expositiva ou de natureza teórico-prática; a serem aplicadas entre os dias de 12 de julho a 8 de agosto de 2023. prova de títulos (caráter classificatório).

O processo seletivo é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES

São as atividades pertinentes ao ensino no nível superior, à pesquisa e à extensão, que indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura e às atividades inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente.

EDITAL UFPB nº 39/2023: clique aqui