UFPR oferta diversos cursos on-line gratuitos

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está ofertando diversos cursos on-line gratuitos com direito à certificação. De acordo com a instituição, os cursos de curta duração podem ser feitos por pessoas de todo o Brasil. Há vagas para cursos das áreas de educação, tecnologia e marketing, entre outros.

A UFPR informa ainda que as capacitações são realizadas no modelo Massive Open On-line Courses (Mooc) e micro aprendizagens abertas, com duração de até 9h. O período de inscrição já está aberto. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. O estudante poderá se inscrever em quantos cursos desejar.

Como se inscrever?

Os interessados em participar em um dos cursos disponíveis poderão se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível na plataforma virtual UFPR Aberta.

Após realizar o cadastro, o estudante receberá uma mensagem através do e-mail informado com o link para confirmação de inscrição. Portanto, para confirmar a inscrição, o estudante deverá aguardar o envio da mensagem e clicar no link. Posteriormente, basta clicar sobre o nome do curso escolhido.

Após escolher o curso e confirmar a sua inscrição, o estudante já poderá iniciar os seus estudos através da plataforma virtual UFPR Aberta, onde as aulas e materiais estão disponíveis.

Cursos gratuitos on-line com inscrições abertas

Os cursos ofertados pela UFPR contam com carga horária variada, podendo chegar até 9h de duração, mas há também cursos na plataforma com maior duração. No entanto, para ter direito ao certificado, o estudante precisa ter bom aproveitamento. Confira a seguir a lista de formações gratuitas com inscrições abertas:

Atenção à pessoa idosa: aspectos introdutórios;

Formação para o ensino de Astronomia no Ensino Fundamental;

Vigilância à COVID-19 no ambiente de ensino;

Continuidade do Cuidado na Alta Hospitalar;

Gestão Lean na Construção Civil – Turma B;

Introdução ao Desenvolvimento de Aplicações Web -IDWEB;

Noções Práticas em Educação Aberta;

Fortalecimento das instituições de longa permanência para idosos (ILPI): combate à pandemia COVID-19;

Acessibilidade nas Práticas Docentes;

Gestão Lean na Construção Civil;

H5P: produzindo vídeos interativos – Aberto;

Introdução aos Telhados Verdes;

Competência Docente Digital;

Competência em Informação para a Docência;

Competência Tecnológica para a Docência;

Economia Circular;

Ensino Híbrido;

Ensino Remoto Emergencial;

Laboratório Rotacional;

Marketing de Conteúdo.



Esses cursos são ofertados através de uma iniciativa de extensão da CIPEAD (Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação a Distância) da UFPR.

Vestibular UFPR 2024

A UFPR também está com inscrições abertas para o seu Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para os cursos de graduação ofertados de forma presencial. O edital indica ainda que, ao todo, a UFPR está ofertando 5.281 vagas em dezenas de cursos de graduação de diversas áreas.

De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 23 de agosto de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).

O Vestibular 2024 contará com duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 22 de outubro. A UFPR deve liberar a consulta aos locais de prova no dia 16 de outubro. As provas da 1ª fase contam com questões objetivas sobre conhecimentos gerais.

A lista de candidatos aprovados na 1ª fase e convocados para a 2ª fase será liberada em 13 de novembro, enquanto a divulgação dos locais de prova da 2ª fase está prevista para 11 de novembro.

A aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 3 e 4 de dezembro de 2023. Conforme o edital, nessa fase, a UFPR aplicará uma prova discursiva sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio e uma prova de redação em Língua Portuguesa.

