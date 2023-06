UFSC aplica provas do Vestibular 2023/2 na tarde deste domingo (18)

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) realiza neste domingo, dia 18 de junho, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2, que visa o preenchimento de vagas remanescentes dos últimos processos seletivos da instituição. De acordo com o edital, a aplicação será à tarde, no período das 14h às 19h (horário de Brasília).

Ainda conforme indicado no edital, os locais de aplicação das provas serão nas seguintes cidades do estado de Santa Catarina: Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville. Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame através do site da Coperve (Comissão Permanente do Vestibular).

Composição das provas

A UFSC aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Desse modo, a prova objetiva contará com a seguinte distribuição:

Língua Portuguesa – 6 questões de proposições múltiplas;

Língua estrangeira (inglês ou espanhol) – 4 questões de proposições múltiplas;

Matemática – 5 questões de proposições múltiplas e/ou abertas;

Biologia – 5 questões de proposições múltiplas e/ou abertas;

Ciências Humanas e Sociais – 10 questões de proposições múltiplas, sendo 4 de História, 4 de Geografia, 1 de Sociologia e 1 de Filosofia;

Física – 5 questões de proposições múltiplas e/ou abertas;

Química – 5 questões de proposições múltiplas e/ou abertas.

Os candidatos responderão também a uma prova de redação em Língua Portuguesa sobre tema da atualidade. Essa avaliação consistirá em uma proposta de escrita de texto dissertativo-argumentativo no qual o candidato deve demonstrar domínio da norma padrão do português.

Orientações para as provas

Segundo as orientações da UFSC, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência, pois não será permitida a entrada após o fechamento dos portões de acesso aos locais de prova. O candidato que chegar ao setor de realização da prova após as 13h45min não poderá entrar, independentemente dos motivos alegados.



A prova iniciará impreterivelmente às 14h e terá a duração de 5 (cinco) horas. Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto, além de levar caneta fabricada em material transparente, de tinta preta (preferencialmente) ou azul, para responder o cartão de resposta e a folha de redação.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, ao todo, a UFSC está ofertando 490 (quatrocentas e noventa) vagas para ingresso em mais de 30 cursos de graduação. As oportunidades são para ingresso no 2º semestre letivo deste ano. Ainda conforme indicado no edital, as vagas estão distribuídas entre os campi de Florianópolis, Blumenau, Curitibanos e Joinville.

Há oportunidades para os seguintes cursos: Administração; Agronomia; Arquivologia; Biblioteconomia; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Ciências Econômicas; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Aquicultura; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Materiais; Engenharia de Transportes e Logística; Engenharia Elétrica; Engenharia Ferroviária; Engenharia Florestal; Engenharia Naval; Engenharia Têxtil; Farmácia; Geografia; Letras – Português; Matemática; Química; e Secretariado Executivo.

A UFSC reserva metade do total das vagas ofertadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

Segundo o cronograma, a universidade deve divulgar os gabaritos preliminares das questões objetivas no dia 19 de junho de 2023, cabendo a interposição de recursos.

A UFSC ainda não informou a data de divulgação do resultado final do Vestibular 2023/2 e o período de matrícula. No entanto, na mesma data de divulgação do resultado a universidade divulgará as orientações para as matrículas e o período para o registro acadêmico. Entre os documentos solicitados pela UFSC para as matrículas estão o RG e o CPF do candidato, além de certificado de conclusão do Ensino Médio.

Confira o edital do Vestibular 2023/2 na íntegra para mais informações.

