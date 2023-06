UFSM divulga locais de prova do Vestibular 2023

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou na tarde desta quinta-feira, dia 29 de junho, os locais de prova referentes ao Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos com inscrições homologadas já podem conferir onde realizarão o exame através do site da UFSM.

Não é necessário fazer login no sistema para conferir o local de prova. Basta acessar a listagem divulga pela UFSM. No documento, o candidato poderá conferir informações sobre o prédio, andar e número da sala. Os locais de prova serão exclusivamente na cidade de Santa Maria, em todos os campi da UFSM.

Esse processo seletivo marca a retomada da seleção tradicional. Há anos a universidade tem adotado o SiSU para a seleção dos novos alunos. Nesta ano, a UFSM anunciou a retomada do ingresso através do Vestibular.

De acordo com as orientações da UFSM, caso o candidato não encontre seu nome na lista, deverá enviar até o dia 30 de junho uma mensagem para o seguinte e-mail: falecom@nisa.ufsm.br. Na mensagem, o estudante deve explicar a situação e anexar ficha de inscrição e comprovante de pagamento, com exceção para os inscritos que obtiveram a isenção da taxa.

Vestibular UFSM 2023/2

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular Extraordinário está marcada para o dia 9 de julho de 2023. A aplicação das provas acontecerá em dois turnos, manhã e tarde.

Conforme estabelecido no edital, os candidatos serão avaliados exclusivamente pelo desempenho obtido nessa prova.

A avaliação abarcará os conteúdos referentes aos componentes curriculares (disciplinas) do Ensino Médio. Desse modo, os candidatos responderão a 86 (oitenta e seis) questões objetivas de múltipla escolha. Além disso, a UFSM vai aplicar uma prova de redação em Língua Portuguesa.



A elaboração das provas do concurso levará em conta as áreas comuns do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, a aplicação será distribuída da seguinte forma:

Manhã, das 8h às 12h : Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências da Natureza e Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias;

: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências da Natureza e Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias; Tarde, das 14h às 18h: Linguagem e suas Tecnologias e prova de Redação em Língua Portuguesa.

Oferta de vagas

Através desse Vestibular Extraordinário a UFSM está ofertando 469 (quatrocentas e sessenta e nove) vagas para cursos de graduação de diversas áreas ministrados de forma presencial.

De acordo com o edital, esse processo seletivo do meio do ano visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023. As vagas são para 39 (trinta e nove) opções de cursos de graduação.

O edital estabelece ainda que, do total das oportunidades, 395 são para o Campus Sede, 57 para o Campus Cachoeira do Sul e 17 para o Campus Palmeira das Missões.

Desse modo, essa seleção visa o preenchimento de 30% das vagas disponíveis para os cursos de graduação. Para o preenchimento das demais vagas (70%), a UFSM vai aderir o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que utiliza as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para fins de classificação. O MEC já informou o calendário do SiSU 2023/2. Confira aqui.

Reserva de vagas

Parte das vagas ofertadas no Vestibular 2023/2 está reservada para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

A UFSM ainda não informou a data de liberação dos gabaritos e a data de publicação do resultado final desta seleção. No entanto, os candidatos podem conferir a lista de documentos necessários para o registro acadêmico no edital do vestibular.

Acesse o site da UFSM para consultar o edital na íntegra.

