UFT divulga hoje (14) o resultado final do Vestibular 2023/2

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicará nesta quarta-feira, dia 14 de junho, o resultado final do Vestibular 2023/2. De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar a classificação final a partir das 17h de hoje (horário de Brasília), através do site de Seleção da UFT.

Além de liberar o resultado final, a UFT deve liberar também a consulta ao desempenho individual. Nesse caso, os estudantes deverão usar o CPF para conferir as notas.

Convocação para matrícula

De acordo com o cronograma, a divulgação da 1ª chamada está prevista para o dia 15 de junho, essa quinta-feira. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 19, 20 e 21 do mesmo mês.

O procedimento de matrícula contará com duas etapas. A 1ª etapa consiste na matrícula eletrônica, com o envio de toda a documentação digitalizada por meio do sistema UFT. Já a 2ª etapa da matrícula é presencial e é necessária para a efetivação do registro acadêmico. Nesse caso, o candidato deverá apresentar os documento de forma presencial.

A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital. Entre os documentos solicitados estão o RG e o CPF do candidato e o certificado de conclusão do Ensino Médio.

A universidade prevê a publicação de uma 2ª chamada para o dia 23 de junho, com matrículas entre 27 e 28 de junho. De acordo com o edital, poderão ser feitas até cinco chamadas para o preenchimento das vagas. Como foi o Vestibular 2023/2?

A UFT aplicou as provas do Vestibular 2023/2 em uma única etapa, no dia 30 de abril deste ano. Houve locais de prova nos em Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

Conforme indicado no edital, a universidade aplicou duas provas, sendo uma Prova de Redação em Língua Portuguesa e com uma Prova de Conhecimentos Gerais. Essa segunda prova foi composta por 76 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio, contemplando as seguintes áreas:



Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os gabaritos e cadernos das provas já estão disponíveis para consulta no site da UFT. A universidade permitiu a interposição de recursos contra o gabarito preliminar.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a UFT está ofertando 766 (setecentos e sessenta e seis) vagas para ingresso de novos alunos em 41 opções de cursos de graduação de diversas áreas. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano.

Há oportunidades para os seguintes cursos de graduação (bacharelados e licenciaturas): Letras, Biologia, Física, Geografia, Gestão de Turismo, História, Logística, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Química, Zootecnia, Matemática, Pedagogia, Agronomia, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia Florestal, Pedagogia, Serviço Social, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Engenharia Elétrica, Filosofia, Jornalismo, Medicina, Nutrição, Teatro, Ciências Biológicas, entre outros.

De acordo com a ,UFT nessa edição do Vestibular os três cursos com maior concorrência são Medicina em Araguaína, com 302,25 candidatos por vaga; Medicina em Palmas, com 243,63 candidatos por vaga; e Direito em Palmas, com 41 candidatos por vaga.

Metade das vagas está reservada de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD). Os aprovados dentro do sistema de vagas deverão comprovar os critérios para garantir o direito à vaga.

Acesse o site da UFT para mais informações.

