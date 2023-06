UFU divulga locais de prova do Vestibular 2023/2

A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 2 de julho de 2023. De acordo com o edital, a aplicação acontecerá em dois turnos, com início às 10h e às 15h30 (horário oficial de Brasília);.

Nessa fase, a UFU aplicará uma prova 88 questões objetivas sobre conteúdos das seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História e Sociologia.

A universidade recomenda que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência. É necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

De acordo com o cronograma, a UFU deve divulgar o gabarito preliminar das questões objetivas no dia 3 de junho. Já a publicação do resultado da 1ª fase está previsto para o dia 21 de julho. Somente os aprovados nessa fase estarão convocados para realizar as provas da próxima etapa.

A aplicação da 2ª fase, que consistirá em um exame discursivo, está marcada para o dia 6 de agosto de 2023. Na 2ª fase, os locais de prova serão apenas em Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG) e Uberlândia (MG). A UFU divulgará os locais de prova através da Ficha do Candidato no dia 25 de julho.

Conforme indicado no edital, na 2ª fase a UFU aplicará questões discursivas sobre Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia e uma prova de redação em Língua Portuguesa.

De acordo com o edital do Vestibular 2023/2, ao todo, a UFU está ofertando 1.647 (mil seiscentas e quarente e sete) vagas para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023. As oportunidades estão distribuídas por cursos de graduação de diversas áreas.

A universidade reserva metade das vagas ofertadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD). Em caso de aprovação, os estudantes deverão comprovar os critérios.

A divulgação do resultado final, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 20 de outubro. Na mesa data a UFU deve divulgar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada.