UFU libera resultado preliminar do Vestibular 2023 via Enem

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) já liberou o resultado preliminar referente ao Processo Seletivo Especial via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), com ingresso no 2º semestre letivo de 2023.

Desse modo, os candidatos já podem consultar o boletim de desempenho individual por meio do Portal de Seleção DIRPS. Para conferir a sua nota, o candidato deverá acessar o sistema com o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Como esse resultado é preliminar, caberá a interposição de recursos. De acordo com o cronograma da UFU, a interposição de recursos poderá ser feita até as 11h desta sexta-feira, dia 30 de junho (horário de Brasília). Os recursos devem estar devidamente fundamentados.

Após a análise dos recursos de contestação das notas, a UFU divulgará as respostas no dia 4 de julho, às 16h. Já a publicação do resultado final, com a classificação geral dos inscritos e a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 7 de julho de 2023.

Nessa mesma data, a UFU deve divulgar as orientações para as matrículas. É de responsabilidade da PROGRAD publicar as orientações. Entre os documentos solicitados pela UFU para o registro acadêmico está o certificado de conclusão do Ensino Médio. Os candidatos já podem conferir a documentação necessária no edital do Vestibular via Enem.

As vagas são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. O início das atividades do semestre letivo 2023/1 está marcado para o dia 17 de julho de 2023, conforme prevê o Calendário Acadêmico da UFU.

Processo Seletivo Especial Enem

Esse processo seletivo visa o preenchimento das vagas remanescentes. Para a classificação dos inscritos, a UFU realiza o aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, puderam participar da seleção somente os estudantes que tenham o Ensino Médio completo e que tenham feito uma das edições do Enem aceitas para fins de classificação.



Conforme indicado no edital, a universidade aceitou as notas das três últimas edições do Enem, dos anos de 2020, 2021 ou 2022. A UFU considerou as notas das quatro provas objetivas e também as notas da prova de redação.

Oferta de vagas

A oferta total da UFU é de 725 (setecentas e vinte e cinco) vagas para ingresso no 2º semestre letivo deste ano. Há vagas para diversos cursos de graduação nos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas.

Os cursos ofertados nessa seleção são os seguintes: Administração; Agronomia; Biotecnologia; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Ciências Sociais; Dança; Engenharia Ambiental e Sanitária Engenharia Biomédica; Engenharia Civil; Engenharia de Agrimensura e Cartográfica; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Estatística; Filosofia; Física; Fisioterapia; Física Médica; Física de Materiais; Geologia; Gestão da Informação; História; Letras Espanhol; Letras Inglês; Letras Língua Portuguesa; Matemática; Medicina Veterinária; Pedagogia; Psicologia; Química Industrial; Serviço Social; Relações Internacionais; Sistemas de Informação; Teatro; e Zootecnia.

O edital indica ainda que as oportunidades estão distribuídas entre as seguintes unidades da UFU: Campus Pontal, Campus Santa Mônica, Campus Glória, Campus Monte Carmelo, Campus Patos de Minas, Campus Umuarama.

Reserva de vagas

Parte das vagas ofertadas nesse Vestibular está reservada de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram todo Ensino Médio em escolas da rede pública. Há percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Veja mais detalhes no edital do PS Especial.

