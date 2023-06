UFVJM libera resultado preliminar da isenção da 1ª e 2ª etapa

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) liberou nesta quinta-feira, dia 15 de junho, o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referentes à Seleção Seriada (SASI) 2023, 1ª e 2ª etapa. A SASI 2023 refere-se aos triênios: 1ª etapa – Triênio 2023/2025; 2ª etapa – Triênio 2022/2024; 3ª etapa – Triênio 2021/2023.

Os candidatos que fizeram os pedidos de isenção podem consultar as respostas através do site da universidade, utilizando o número de CPF. Esse resultado é preliminar, de modo que caberá a interposição de recursos.

De acordo com o edital, os interessados poderão contestar o resultado preliminar da isenção até amanhã, dia 16 de junho. O edital estabelece ainda que os candidatos devem seguir as seguintes orientações:

I – O recurso deverá ser encaminhado via e-mail, para o endereço: recursoscopese@ufvjm.edu.br.

II – No campo “Assunto”, deverá constar: Recurso Isenção Sasi 2023.

fundamentada, para análise.

Após a análise dos recursos, a divulgação do resultado final dos pedidos de isenção (total e parcial) está prevista para o dia 1º de julho de 2023. Isenção total e parcial

A UFVJM prevê a concessão da isenção total ou parcial da taxa de inscrição para estudantes de baixa renda. Para solicitar o benefício, os estudantes precisaram anexar todos os documentos exigidos para a comprovação dos critérios dentro do prazo estabelecido.

De acordo com o edital, a universidade concede a Isenção Total, equivalente a 100% do valor da taxa de inscrição, ao candidato que estiver cursando (ou tiver cursado) o Ensino Médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Já o benefício da Isenção Parcial, equivalente a 50% do valor da taxa de inscrição, é voltado para o candidato que comprovar estar matriculado ou ter cursado o Ensino Médio em escola pública, independentemente da renda familiar.

SASI 2023

De acordo com o cronograma, o período de inscrição para a SASI 2023 será do dia 1º de julho ao dia 15 agosto de 2023. Conforme o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 115,00 (cento e quinze reais) para cada etapa. Há a possibilidade de realizar a 1ª e 2ª etapas concomitantes.



As inscrições deverão ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição disponível no site da UFVJM. Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 16 de agosto de 2023 para efetivar o cadastro.

Provas das 1ª e 2ª etapas

De acordo com os editais, a aplicação das provas da 1ª e da 2ª etapas está marcada para o dia 29 de outubro de 2023. Cada prova contará com 45 questões, com a seguinte organização:

Bloco I – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias : Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Arte, e Educação Física.

: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Arte, e Educação Física. Bloco II – Matemática e suas Tecnologias : Matemática.

: Matemática. Bloco III – Ciências Humanas e suas Tecnologias : História e Geografia.

: História e Geografia. Bloco IV – Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Física e Química.

Os candidatos poderão consultar os locas de prova a partir de 3 de outubro, data de liberação do Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI).

A 3ª etapa não conta com a aplicação de provas. A UFVJM realiza tradicionalmente o aproveitamento das notas do Enem do ano respectivo. Portanto, a nota da 3ª etapa da SASI 2023 será o desempenho obtido pelo estudante no Enem 2023.

A divulgação das notas obtidas pelos estudantes nas 1ª e 2ª etapas da SASI 2023 está prevista para o dia 30 de março de 2024, enquanto o resultado da 3ª etapa deve sair em até 20 dias úteis após liberação do resultado do Enem 2023.

Acesse os editais da SASI 2023 para mais informações.

