última semana de inscrições; iniciais de R$ 8 mil

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso público da Prefeitura do município de São Paulo, no estado de São Paulo, para o cargo de Fiscal de Posturas Municipais tem mais uma semana para se inscrever.

O prazo de inscrições segue aberto até o dia 06 de julho, próxima quinta-feira, diretamente pelo site da Fundação Vunesp, banca responsável pela organização do concurso.

As oportunidades são destinadas a profissionais com nível superior completo em qualquer área de formação.

O salário inicial é de R$ 8.000,00 mensais.

Vagas e salários Concurso Prefeitura de São Paulo – SP

Ao todo, a Prefeitura de São Paulo oferece 175 vagas para contratação imediata.

Desse total, 131 vagas são destinadas à ampla concorrência, 35 vagas são reservadas para candidatos negros e outras 9 são para candidatos com deficiência.

O salário oferecido pela Prefeitura de São Paulo para o cargo é de R$ 8.000,00 para uma jornada de 40 horas semanais. Ao longo da carreira, a remuneração pode chegar a R$ 16.170,13.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Prefeitura de São Paulo é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Prefeitura de São Paulo – SP



Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de São Paulo têm até o dia 6 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Fundação Vunesp.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00.

O que faz um Fiscal de Posturas Municipais?

Confira a seguir as principais funções do cargo:

Desenvolver as relações de trabalho, com proatividade, determinação, responsabilidade social, ética, sustentabilidade, qualidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão pública;

Capacidade de superar o desempenho padrão e apresentar soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas para garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos;

Apresentar disponibilidade para lidar com diferentes tipos de situações no exercício do cargo, bem como realizar o trabalho em colaboração com outros profissionais, percebendo a relação e a interdependência dos processos na gestão e implantação das políticas em prol da qualidade dos serviços públicos;

Capacidade de escutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externas;

Desempenhar o trabalho estabelecendo prioridades e metas de forma alinhada com as prioridades e estratégias das políticas públicas, identificando as ações no tempo, para alcançar os resultados desejados;

Promover a articulação dos membros da equipe para propiciar a atuação integrada, possibilitando diferentes perspectivas, ampliando a visão de análise de problemas e a proposição de soluções, visando a otimização dos recursos públicos em prol das necessidades específicas das diferentes regiões do município da São Paulo;

Capacidade de identificar os principais marcos institucionais e as tendências sociais, políticas e econômicas nos cenários local, regional, nacional e internacional, marcos esses que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor público;

Gerar e selecionar ideias e possibilidades inovadoras, baseadas em argumentos fundamentados frente aos desafios e transformá-las em resultados compatíveis com as prioridades estabelecidas para a gestão da cidade;

Articular e compartilhar ideias mobilizando as pessoas para firmar os compromissos necessários ao cumprimento das metas previamente estabelecidas e alinhadas com os planos e programas das políticas públicas para a gestão da cidade;

Capacidade de garantir decisões orientadas e apoiadas em dados e evidências;

Capacidade de integrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuários.

Etapas concurso Prefeitura de São Paulo – SP

O concurso público para o cargo de Fiscal de Postura Municipal da Prefeitura de São Paulo contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova dissertativa, redação e estudo de caso de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 27 de agosto de 2023.

Os candidatos serão avaliados por meio de 80 questões de múltipla escolha sobre os seguintes temas:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Unidades de Medidas e Raciocínio Lógico-Quantitativo: 10 questões;

Noções de Direito: 15 questões;

Legislação Municipal: 24 questões;

Características do Município de São Paulo: 7 questões;

Ferramentas Aplicadas ao Trabalho: 14 questões.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso de Fiscal de Posturas Municipais SP.