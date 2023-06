último dia de inscrição; não perca!

O concurso CAU RS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul) está com edital na praça. As oportunidades são para nível médio e superior.

Em primeiro lugar, vale lembrar que as inscrições, os interessados deverão se inscrever até 13 de junho, no site da banca organizadora, Fundatec.

Vagas concurso CAU RS

As oportunidades são para formação de cadastro reserva, confira a lista:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente de Atendimento e Fiscalização CR R$3.340,37 Técnico em Microinformática CR R$3.345,70 Analista Superior – Arquiteto e Urbanista CR R$ 11.083,69 Analista Superior Administrador CR R$7.024,11 Analista Superior Assessor Jurídico CR R$7.024,11 Analista Superior Contador CR R$7.024,11 Analista Superior Analista Financeiro CR R$7.024,11 Analista Superior Jornalista CR R$ 4.723,34 Analista Superior Infraestrutura de TIC CR R$ 7.024,11 Analista Superior Desenvolvimento de TIC CR R$ 7.024,11

As vagas serão para os seguintes municípios: Santa Maria, Pelotas, Caxias do Sul, Porto Alegre e Passo Fundo.

Requisitos

Os requisitos do concurso CAU RS dependem de cada cargo, veja a seguir:

Assistente de Atendimento e Fiscalização: Ensino Médio Completo. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”.

Técnico em Microinformática: Ensino Médico Completo e Curso Técnico em Informática ou Microinformática. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”.



Analista Superior – Arquiteto e Urbanista Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo com título homologado por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão – CAU/RS. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”.

Analista Superior Administrador Bacharel em Administração com título homologado por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão – CRA/RS. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”.

Confira edital aqui.

Analista Superior Assessor Jurídico Ensino Superior em Direito com título homologado por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”.

Demais requisitos dos cargos

Analista Superior Contador: Ensino Superior em Ciências Contábeis com título homologado por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no órgão fiscalizador do exercício da Profissão – CRC/RS. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”.

Analista Superior Analista Financeiro: Ensino Superior em Administração, Contabilidade ou Economia. Os títulos devem ser homologados por faculdades reconhecidas pelo Ministério da Educação. Registro no respectivo conselho profissional, conforme o caso. Experiência mínima de 6 meses em atividades na área. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”.

Analista Superior Jornalista: Ensino Superior em Jornalismo com título homologado por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”.

Analista Superior Infraestrutura de TIC: Ensino Superior em Informática, Ciências da Computação; Análise de Sistemas; Sistemas da Informação; Engenharia de Software; ou Administração com ênfase em Análise de Sistemas. O título deve ser homologado por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência Profissional comprovada como Analista de Infraestrutura de TI ou Analista de Suporte Operacional ou Similares. Experiência mínima de 6 meses em atividades na área. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”.

Analista Superior Desenvolvimento de TIC : Ensino Superior em Informática, Ciências da Computação; Análise de Sistemas; Sistemas da Informação; Engenharia de Software; ou Administração com ênfase em Análise de Sistemas. O título deve ser homologado por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência Profissional comprovada como Analista de Desenvolvimento de Sistemas de Informática em ambiente Web. Experiência mínima de 6 meses em atividades na área. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”.

Como serão as provas do concurso CAU RS?

As provas do concurso CAU RS estão marcadas para 09 de julho e os candidatos serão avaliados por meio de prova teórico-objetiva. As disciplinas variam a depender do cargo, por exemplo:

Língua Portuguesa;

Legislação;

Raciocínio Lógico;

Conhecimentos específicos.