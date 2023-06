último dia de inscrições abertas no Vestibular de Medicina 2023/2

A FCM/TR, Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios, é uma instituição de ensino superior privada com sede em Três Rios, Rio de Janeiro.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada, mas um de seus maiores destaques é o curso de Medicina, disputado por muitos estudantes.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da FCM/TR ainda estão abertas, mas todos os candidatos deverão se inscrever até esta segunda-feira, dia 19 de junho.

Dessa forma, para te ajudar a participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM/TR. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina FCM/TR 2023/2: período de inscrições se encerra nesta segunda-feira

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM/TR estão abertas desde o dia 28 de março, mas se encerram nesta segunda-feira, dia 19 de junho de 2023.

Todos os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível na página do vestibular no site da FCM/TR.

Para participar do processo seletivo, os estudantes deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 490,00. O boleto bancário para pagamento será gerado após a conclusão da inscrição e poderá ser pago em qualquer agência bancária. O comprovante de inscrição no vestibular da FCM/TR será disponibilizado ao candidato em até 03 dias úteis após a realização do pagamento da taxa.

Vestibular de Medicina FCM/TR 2023/2: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a FCM/TR irá oferecer 25 vagas para o curso de Medicina. Do total, 03 serão destinadas para o FIES e serão preenchidas mediante processo seletivo do próprio sistema do FIES.



Segundo o edital do exame, a FCM/TR também irá direcionar 5 vagas para estudantes que estudarão com bolsa integral. Os candidatos que quiserem concorrer às bolsas deverão indicar essa opção no momento da inscrição. Poderão participar da seleção das bolsas de estudo os candidatos que se encaixarem nos seguintes critérios:

Não sejam portadores de diploma de curso superior;

Façam parte de grupo familiar cuja renda mensal per capta bruta não exceda o valor de até 1 salário-mínimo e meio;

Tenham cursado e concluído o ensino médio em escola pública na cidade de Três Rios/RJ.

Os candidatos que quiserem concorrer às vagas desta modalidade deverão enviar os documentos mencionados no edital do vestibular para a instituição no momento da inscrição.

Vestibular de Medicina FCM/TR 2023/2: prova presencial

O Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM/TR prevê a aplicação de uma prova presencial no dia 25 de junho de 2023, das 9h30 às 14h. O exame será aplicado na sede da FCM em Três Rios, Rio de Janeiro.

A prova terá duração máxima de 3h30. Os candidatos deverão escrever uma redação e responder questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio.

Segundo as informações presentes no edital do vestibular, a banca examinadora irá corrigir inicialmente as provas de redação dos 240 candidatos melhor classificados no processo seletivo. A relação dos participantes classificados para correção inicial da prova de redação será divulgada no dia 29 de junho de 2023.

Serão eliminados do processo seletivo todos os candidatos que não obtiverem no mínimo 1 ponto por grupo de disciplinas na prova de múltipla escolha e pelo menos 8 pontos na prova de redação do vestibular

Vestibular de Medicina FCM/TR 2023/2: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito provisório da prova do Vestibular de Medicina será publicado no dia 25 de junho no site da FCM/TR. Os candidatos poderão enviar recursos até o dia seguinte, dia 26 de junho. Após as análises dos pedidos recebidos, a FCM irá divulgar o gabarito definitivo no dia 28 de junho.

Por fim, os resultados do vestibular da FCM/TR serão divulgados no dia 04 de julho de 2023.