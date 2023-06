último dia de inscrições no 2º Vestibular Unificado EAD

A UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, é uma instituição pública de ensino superior com sede na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná.

A instituição oferece uma grande quantidade de cursos de graduação e, dessa maneira, não é de se surpreender que diversos estudantes queiram estudar na UEPG.

As inscrições para o 2º Vestibular Unificado EAD da UEPG estão abertas. Porém, todos os interessados deverão se inscrever até esta quinta-feira, dia 15 de junho.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, separamos um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o 2º Vestibular Unificado EAD da UEPG. Confira!

2º Vestibular Unificado EAD UEPG: inscrições se encerram nesta quinta (15)

As inscrições para o 2º Vestibular Unificado EAD da UEPG estão abertas desde o dia 15 de maio, mas serão encerradas às 23h59 desta quinta-feira, dia 15 de junho.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário online disponível no site do vestibular.

Além disso, no momento da inscrição, todos os candidatos deverão indicar uma cidade para realização da prova, uma língua estrangeira (inglês ou espanhol) e um curso de graduação.

Mais informações sobre as inscrições podem ser encontradas no Manual do Candidato do 2º Vestibular Unificado EAD UEPG.

2º Vestibular Unificado EAD UEPG: taxa de inscrição



Para participar da seleção, todos os estudantes deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 50,00. O pagamento deverá ser efetuado exclusivamente via boleto bancário até esta sexta-feira, dia 16 de junho.

Além disso, é importante destacar que a UEPG também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. O resultado da isenção já foi divulgado e está disponível no site do processo seletivo.

2º Vestibular Unificado EAD UEPG: funcionamento da seleção

O 2º Vestibular Unificado EAD UEPG prevê a aplicação de uma prova para os candidatos no dia 02 de julho. O exame terá uma duração máxima de 4 horas.

A prova será composta por duas etapas diferentes, aplicadas no mesmo dia: conhecimentos gerais e redação. Na redação, o candidato deverá escrever um texto no formato artigo de opinião ou um texto dissertativo-argumentativo.

Os candidatos poderão acessar o próprio local de realização do exame a partir do dia 23 de junho. A prova do vestibular será aplicada nas seguintes cidades do estado do Paraná: Campo Largo, Cerro Azul, Céu Azul, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Faxinal, Guarapuava, Ibaiti, Ivaiporã, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa, Rio Negro e Telêmaco Borba.

2º Vestibular Unificado EAD UEPG: vagas disponíveis

Através 2º Vestibular Unificado EAD, a UEPG irá oferecer 996 vagas para os cursos oferecidos pela instituição na modalidade EAD (Educação a Distância).

Do total de vagas, 456 serão destinadas aos cursos de Licenciatura em Letras (Português e suas Literaturas) e Tecnologia em Gestão Ambiental, da Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste).

As 540 vagas restantes serão direcionadas aos cursos de Licenciatura em Computação, Licenciatura em Geografia e Licenciatura em Letras Português/Espanhol, oferecidos pela UEPG.

2º Vestibular Unificado EAD UEPG: lista de obras obrigatórias

Os candidatos precisaram ler algumas obras selecionadas para responder as questões sobre a lista de leituras obrigatórias do processo seletivo. Veja quais foram os livros escolhidos para o vestibular a seguir:

“Clara dos Anjos”, de Lima Barreto;

“Olhos d’´Água”, de Conceição Evaristo;

“Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior;

“Sentimento do Mundo”, de Carlos Drumond de Andrade;

“Ay Kakyri Tama: Eu moro na cidade”, de Marcia Wayna Kambeba.

2º Vestibular Unificado EAD UEPG: divulgação do gabarito e resultado

O gabarito das provas será divulgado no dia 02 de julho, até às 20h. Os candidatos poderão enviar recursos para a instituição. Após a análise dos recursos, o gabarito final será divulgado no dia 04 de julho.

O resultado com o nome dos candidatos aprovados do 2º Vestibular Unificado EAD será divulgado pela UEPG até o dia 20 de julho de 2023. No mesmo dia serão liberadas também as imagens digitalizadas do cartão de respostas e da versão definitiva da redação.