último dia de inscrições no Vestibular 2023 via ENEM

A UFU, Universidade Federal de Uberlândia, é uma instituição de ensino superior pública com sede na cidade de Uberlândia, Minas Gerais.

Existe mais de uma forma de ingresso na UFU. Todos os semestres, a instituição oferece vagas via SISU, Sistema de Seleção Unificada, e também através do vestibular.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular da UFU estão abertas. Porém, todos os candidatos deverão se inscrever até esta terça-feira, dia 27 de junho.

Assim, para que você ainda possa fazer a sua inscrição no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular da UFU. Vamos conferir!

Vestibular UFU 2023: inscrições se encerram hoje (27)

O período de inscrições no Vestibular via ENEM 2023, que começou no dia 12 de junho, termina nesta terça-feira, dia 27 de junho.

Todos os interessados poderão se inscrever até às 23h59 de hoje. A única forma de efetuar a inscrição é através do preenchimento do formulário eletrônico disponível no Portal de Seleção da UFU. Somente os candidatos com cadastro na plataforma podem se inscrever. Aqueles que não forem cadastrados poderão criar o próprio cadastro no momento da inscrição.

A inscrição no processo seletivo é totalmente gratuita, uma vez que os candidatos não deverão pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participar.

Durante a inscrição, o candidato deverá indicar o ano de edição do ENEM que irá usar para participar do processo seletivo. Poderão participar do Vestibular todos os candidatos que já concluíram o Ensino Médio e que participaram do ENEM. Dessa forma, os candidatos “treineiros” não poderão participar do vestibular da UFU.



Mais informações sobre os procedimentos de inscrições ser encontradas no edital do Vestibular via ENEM da UFU.

Vestibular UFU 2023: funcionamento

O Vestibular via ENEM da UFU não prevê a aplicação de provas para os candidatos. Dessa forma, os participantes serão selecionados com base na pontuação obtida na prova do ENEM.

Para a seleção, serão aceitas as pontuações obtidas nas edições dos anos de 2020, 2021 ou 2022. Contudo, os candidatos que obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM não poderão participar do Vestibular da UFU.

A nota final do candidato no processo seletivo da UFU será calculada com base na média aritmética das notas obtidas o em cada uma das quatro provas objetivas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias) e na prova de redação do ENEM.

Vestibular UFU 2023: vagas disponíveis

O Vestibular via ENEM da UFU visa o preenchimento das vagas remanescentes do processo seletivo via SISU 2023 (primeiro semestre). Assim, a instituição está oferecendo 725 vagas para cursos de graduação da UFU ministrados nas cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas.

Todos os aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2023. As aulas terão início no dia 17 de julho de 2023.

Vestibular UFU 2023: próximos passos

Os candidatos poderão acessar o Boletim de Desempenho no vestibular a partir do dia 28 de junho. A UFU irá aceitar recursos quanto ao boletim entre os dias 28 e 30 de junho e, após a análise, irá divulgar as respostas no dia 04 de julho.

O resultado final e a lista da primeira chamada serão divulgados no dia 07 de julho. Os documentos estarão disponíveis no Portal de Seleção da UFU.

Vestibular UFU 2023: reserva de vagas

De acordo com o edital do Vestibular via ENEM 2023, a UFU irá usar o sistema de cotas no processo seletivo.

Dessa forma, serão reservadas vagas para 8 categorias de candidatos. O candidato deverá indicar a modalidade pela qual deseja participar da seleção no momento da inscrição no vestibular.

De acordo com as informações divulgada, os candidatos que estudaram em uma escola da rede pública de ensino, os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e as pessoas com deficiência (PcD) terão direito às vagas reservadas.