último dia de inscrições no Vestibular de Medicina 2023/2

A Faculdade Pitágoras é uma instituição de ensino privada que foi estabelecida em 2000 e que possui unidades em Eunápolis, Codó, Babacal e outras cidades.

Atualmente, a Pitágoras possui mais de cinquenta unidades em todo o país e oferece vagas em seus muitos cursos diferentes. Mas, sem dúvidas, o curso mais concorrido é Medicina.

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 dos campi de Codó e Bacabal estão abertas, mas todos os candidatos deverão se inscrever até esta segunda-feira, dia 19 de junho.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina Unificado 2023/2 da Faculdade Pitágoras. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unificado Pitágoras: inscrições se encerram hoje

As inscrições para o Vestibular de Medicina Unificado 2023/2 da Faculdade Pitágoras começaram no dia 11 de maio. Porém, o prazo se encerra às 23h59 desta segunda-feira, dia 19 de junho.

O vestibular está sendo organizado pela Strix Educação para a seleção de candidatos ao curso de Medicina da Pitágoras em Codó e Bacabal, no estado do Maranhão. Assim, como o processo seletivo é unificado e contempla as duas unidades, os candidatos poderão concorrer às vagas nas duas unidades. Para isso, os interessados deverão indicar essa opção no momento da inscrição.

As inscrições deverão ser feitas de forma exclusivamente online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página dedicada ao vestibular no site da Strix Educação.

Todos os candidatos que quiserem participar do Vestibular de Medicina Unificado 2023/2 da Faculdade Pitágoras deverão pagar uma taxa de inscrição. Porém, o valor da taxa irá depender da modalidade de escolha do candidato.

Se o candidato quiser concorrer às vagas de apenas uma instituição (Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó ou Faculdade Pitágoras de Bacabal), o valor da taxa será de R$250,00. Se, por outro lado, o candidato quiser concorrer, simultaneamente, às vagas das duas instituições (Codó e Bacabal ao mesmo tempo), o valor a ser pago será de R$400,00. Os candidatos poderão realizar o pagamento da taxa somente via Pix ou cartão de crédito.



Segundo as informações divulgadas, poderão participar do Vestibular de Medicina Unificado 2023/2 todos os estudantes que forem capazes de comprovar a conclusão do Ensino Médio ou equivalente no momento da matrícula.

Para mais informações sobre as inscrições no processo seletivo, acesse o edital do Vestibular de Medicina Unificado 2023/2.

Vestibular de Medicina Unificado Pitágoras: prova

O Vestibular de Medicina Unificado 2023/2 da Faculdade Pitágoras prevê a aplicação de uma prova online para todos os participantes.

O exame será aplicado no dia 24 de junho e será formado por uma redação e por 40 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas em quatro áreas do conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT);

Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT);

Matemática e suas Tecnologias (MT);

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT).

A aplicação da prova irá acontecer conforme o cronograma a seguir, divulgado pela Strix Educação:

Prova de Redação: das 14h às 15h20;

Intervalo: das 15h20 às 15h29;

Provas Objetivas: das 15h30 às 18h10.

Na página do Vestibular de Medicina no site da Strix Educação, os candidatos podem acessar o Manual do Candidato e um documento com informações sobre os procedimentos para instalação do navegador seguro para a realização da prova.

Vestibular de Medicina Unificado Pitágoras: vagas disponíveis

Através do Vestibular de Medicina Unificado 2023/2, a Faculdade Pitágoras irá oferecer 31 vagas para o curso de Medicina, divididas da seguinte forma:

20 vagas para a Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó;

11 vagas para a Faculdade Pitágoras de Bacabal.

Os candidatos aprovados no vestibular irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Medicina Unificado Pitágoras: resultados

O resultado do Vestibular de Medicina Unificado Pitágoras será divulgado no dia 30 de junho.

A lista com os nomes dos aprovados será disponibilizada nos sites da Strix Educação, no site da Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó e no site Faculdade Pitágoras de Bacabal.