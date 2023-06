ÚLTIMO DIA! Inscrição para o ENEM 2023 termina HOJE e você precisa ficar atento

Se você está interessado em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano e ainda não realizou a inscrição, é preciso se apressar. De acordo com as informações oficiais, o prazo final para a inscrição termina justamente nesta sexta-feira (16). Faltam, portanto, apenas algumas horas para que os cidadãos interessados solicitem a participação na edição deste ano.

Segundo o Ministério da Educação, os estudantes poderão realizar a inscrição até às 23h59 pela página do participante no site do Inep. Em 2023, as provas serão aplicadas em dois finais de semanas seguidos, nos dias 5 e 12 de novembro. Para quem não é isento de cobrança de taxa, é preciso pagar R$ 85 até o próximo dia 21 de junho. Mas a inscrição precisa ser feita até hoje.

Em 2023, os estudantes poderão ter a opção de pagar a taxa de inscrição do Enem através do sistema do Pix. Contudo, se preferir o candidato também poderá pagar o valor através de boletos bancários, ou mesmo de um cartão crédito, formas que já estavam presentes em inscrições de anos anteriores.

É importante lembrar que alguns grupos de estudantes possuem isenção no processo de inscrição, como aqueles que estão cursando o terceiro ano do Ensino Médio. Mas mesmo nestes casos, é necessário realizar a inscrição. O Governo Federal não seleciona estes nomes de maneira automática.

Passo a passo para a inscrição

Abaixo, você pode conferir um passo a passo para se inscrever para o Enem. Note que as inscrições só são válidas se forem efetivamente realizadas através do Portal do Inep, na página do candidato.

Informe os seus dados pessoais (CPF e data de nascimento);

Insira os dados de contato (e-mail e telefone, por exemplo);

Escolha o local da prova (estado e município);

Selecione a língua estrangeira que será cobrada na sua prova (inglês ou espanhol);

Crie um cadastro e a senha. É importante ter um login no sistema gov.br;

Anote a senha criada em um local seguro;

Confirme os dados;

Anexe sua foto;

Logo depois de todo este processo, o cidadão estará devidamente confirmado na realização do Exame. Para os que precisam pagar a taxa, é importante notar que a confirmação só vai ser feita depois do efetivo pagamento, seja no formato de Pix ou não.

As provas



Você também pode gostar:

Abaixo, você pode conferir o cronograma de aplicação das provas do Enem para este ano de 2023

Aplicação Enem 2023 : 05 e 12 de novembro

: 05 e 12 de novembro Aplicação Enem PPL 2023/Reaplicação : 12 e 13 de dezembro

: 12 e 13 de dezembro Divulgação do Gabarito : 24 de novembro

: 24 de novembro Resultados: 16 de janeiro de 2024

5 de novembro:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

20 de novembro

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

A importância do Enem

Vale lembrar que o Enem é a principal porta de entrada do estudante para o ensino superior. As notas deste exame são consideradas nos processos de seleção de várias das principais universidades do país. Além disso, o Exame Nacional do Ensino Médio também é importante para o cidadão que deseja entrar no ensino superior com a ajuda de bolsas como:

Sisu: Sistema de Seleção Unificada;

Prouni: Iniciativa que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50% de desconto) em instituições de ensino particulares;

Fies: programa que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas.

O Ministério da Educação já publicou no início deste mês o edital com as regras para o Enem deste ano. É importante que o candidato leia com atenção as normas que estão descritas, para que ele consiga se preparar melhor para a realização do exame, e evite surpresas até a realização da prova. É no edital, por exemplo, que o estudante vai saber o que não pode fazer sob o risco de ser desclassificado.