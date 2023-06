últimos dias de inscrição; mais de 500 vagas

Termina nesta quinta-feira, 22 de junho, o período de inscrições para o concurso da Prefeitura de Caruaru, no estado de Pernambuco.

O certame visa contratação de professores em diferentes disciplinas.

Os interessados devem acessar o site do IBAM, banca responsável pela organização do concurso público, e realizar a inscrição.

Vagas e salários Caruaru – PE

A Prefeitura de Caruaru, no estado de Pernambuco oferece, por meio de concurso público, 530 vagas para preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para professores com nível superior, distribuída entre as seguintes especialidades:

Nível Superior

Professor I – 238 vagas;

Professor II (Arte) – 22 vagas;

Professor II (Ciências) – 34 vagas;

Professor II (Educação Física) – 28 vagas;

Professor II (Ensino Religioso) – 10 vagas;

Professor II (Geografia) – 26 vagas;

Professor II (História) – 26 vagas;

Professor II (Inglês) – 28 vagas;

Professor II (Língua Portuguesa) – 62 vagas;

Professor II (Matemática) – 56 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Caruaru variam entre R$ 4.155,31 a R$ 4.420,55 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se inscrever?



Para realizar a inscrição no concurso, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou equivalente;

Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;

Estar quites com as obrigações militares e eleitorais;

Ter nível de escolaridade, conforme exigido no Anexo I deste Edital, e capacitação técnica para o exercício do cargo;

O candidato que não comprovar a escolaridade e os requisitos exigidos para o cargo, no ato da convocação, será eliminado do concurso;

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da convocação;

Ter aptidão física e psíquica para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por laudo médico;

Apresentar declaração de não possuir acúmulo de cargo ou emprego público, exceto aqueles admitidos constitucionalmente;

No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos itens 2.1 a 2.7, sendo obrigatória a sua comprovação quando da convocação para ingresso no quadro de servidores públicos do Município de Caruaru, sob pena de eliminação.

Inscrições Concurso Caruaru – PE

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Caruaru – PE devem realizar a inscrição até quinta-feira, dia 22 de junho de 2023 diretamente pelo site do Instituto IBAM.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 97,00.

Atribuições de cargo Caruaru – PE

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área:

Professores I

Observar o que está previsto no art. 13 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB);

Planejar e ministrar aulas com eficiência em turmas de Educação Infantil e de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – Fases 1 e 2;

Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula;

Analisar e interferir em dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência, infrequência e evasão de alunos;

Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola;

Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso;

Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação.

Professores II

Observar o que está previsto no art. 13 da Lei nº 9.394/96 de 20/12/1996;

– Planejar e ministrar aulas em disciplinas do currículo de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental;

– Professor de Educação Física (atuação na Educação Básica: Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental);

Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; Analisar e intervir em dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação, frequência, infrequência e evasão de alunos;

Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola;

Participar da elaboração e avaliação de Planos de Curso;

Articular e/ou executar atividades interescolares e aulas-passeio extraescolares de enriquecimento de didático/pedagógico;

Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação;

Participar na eleição do Conselho Escolar.

Etapas concurso Caruaru – PE

O concurso público para a Prefeitura de Caruaru – PE contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Prova dissertativa de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 6 de agosto de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso Caruaru.