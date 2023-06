Um casal poderoso de Aaron Rodgers-Taylor Swift está em formação? O ex-jogador do Packers e amigo de Rodgers acha que sim

Aaron Rodgers‘ aparição recente em um Taylor Swift concerto provocou um frenesi, revelando seu status como um “Swiftie” dedicado. Vídeos de Rodgers se divertindo em um dos shows da Eras Tour de Swift rapidamente se tornaram virais, iniciando discussões sobre O Show de Pat McAfee. A equipe investigou o status de relacionamento de Taylor, considerando sua suposta separação do compositor Matty Healycom quem ela supostamente namorou após seu rompimento com Joe Alwyn.

McAfee compartilhou sua observação sobre a demonstração pública de afeto de Healy em seu show, dizendo: “Então agora, Taylor, vou escrever um álbum que presumo sobre o Sr. Healy, e esta turnê vai render $ 10 bilhões e talvez nunca pare. Ela vai poder fazer turnês para sempre?”

AJ Falcãoex-companheiro de Rodgers na Green Bay Packersentrou na conversa com uma sugestão lúdica, propondo que a cantora pudesse se conectar com o veterano QB: “O que ela faz? Não sei. Ela mandou um quarterback de alto nível ir a pelo menos dois de seus três shows… Deixe-a saber que ele está interessado.”

McAfee compartilhou uma anedota sobre Rodgers‘ aparente afeição por Taylor Swift, contando como mencionou a possibilidade de outro show durante um momento fora de campo. Ele comentou com humor: “Ele parece estar um pouco tropeçando.”

Rodgers estaria namorando a herdeira de Bucks

No início deste ano, Rodgers havia rumores de estar namorando Mallory Edensfilha de Milwaukee Bucks sócio Wes Edens. Embora eles tenham sido vistos juntos e vistos em jogos da NBA, a confirmação de seu relacionamento permanece indefinida, com as tentativas do TMZ de entrar em contato com seus representantes sem resposta.