Um milionário que pagou pela viagem do submersível Titã a cancelou porque era de má qualidade

Ttragédia do submersível Titã abalou o mundo desde que desapareceu no último domingo, 18 de junho, quando quatro passageiros e o piloto do navio simplesmente desapareceram sem deixar vestígios.

A expedição ao fundo do mar era para garantir que os convidados pudessem ver os destroços do Titanic. Apenas alguns dias atrás, descobriu-se que o navio havia implodido e que não havia sobreviventes. Mas eles não eram os únicos que faziam planos de descer ao fundo do mar com a OceanGates.

Chris Brown era um dos melhores amigos do bilionário britânico Hamish Harding, uma das cinco pessoas que morreram no acidente. Este homem, um magnata do marketing digital no Reino Unido, também queria descer para ver os destroços do transatlântico que afundou em 1912. Na verdade, ele e seu amigo, durante um feriado e algumas cervejas, decidiram pagar o Depósito de 10 por cento para reservar a viagem. No entanto, Marrom acabou optando por não embarcar porque a estrutura não inspirava confiança, segundo o The Daily Mail.

O ‘Titan’ era controlado por controladores de jogos de computador.

Em 2018, ele foi para as Bahamas e viu algumas das evidências do submersível, e não se tranquilizou. Várias partes do Titã pareciam “um pouco malfeitas”, lembra ele.

“Descobri que eles estavam usando velhos postes de andaimes para lastrear o submarino e que seus controles eram baseados em controladores de jogos de computador”, disse ele ao The Sun.

“Se você quiser construir seu próprio submarino, provavelmente pode usar velhos postes de andaimes, mas este era um navio comercial.

Há cinco anos, quando viu os testes, percebeu que não queria embarcar porque os espaços “eram pequenos e apertados”.

“Não gostei de algumas coisas no design, como os propulsores do lado de fora com os cabos ali. Parecia que corria o risco de ficar preso”, acrescenta.

A falta de certificação foi a gota d’água para ele. Não parecia que eles tivessem qualquer intenção de obtê-lo, diz o milionário. Ele já havia pago 10%, mas estava claro para ele que não desceria ao fundo do oceano para ver os destroços do Titanic.

“No final, enviei um e-mail para eles e disse: ‘Não posso mais continuar com isso.” Pedi meu dinheiro de volta porque não estava muito convencido”, concluiu.