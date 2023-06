Um representante de Jamie Foxx vem desmascarar rumores selvagens sobre sua saúde: ‘Não é preciso’

de Jamie Foxx o susto com a saúde está envolto em mistério desde que ele foi levado às pressas para o hospital e lá permaneceu por pelo menos uma semana. Muitos relatórios de confronto começaram a vir de fontes de notícias respeitáveis ​​como Foxx e sua família permanecem em silêncio sobre detalhes sobre o que aconteceu com ele. Isso naturalmente deu início a rumores sobre muitas possibilidades diferentes, uma delas é a vacina de mRNA. As pessoas online têm falado sobre isso como uma possibilidade desde que o ator foi internado no hospital. Corinne Foxx, A filha de Jamie já saiu para desmascarar esses rumores, mas eles apenas persistiram. Muitas celebridades famosas e jornalistas que são anti-vaxxers conhecidos se manifestaram para afirmar que Jamie Foxx recebeu uma injeção sem seu consentimento.

Mike Tyson acidentalmente revela que Jamie Foxx sofreu um derrame

Representante de Jamie Foxx responde aos rumores

Falando à NBC, um dos representantes de Jamie Foxx simplesmente disse à mídia que essas alegações são “completamente imprecisas”. Na época em que o mandato da vacina COVID-19 foi imposto nos Estados Unidos, as datas em que Jamie trabalhava em um set de filmagem e os protocolos de vacinação no set eram mais ou menos na mesma época. É perfeitamente possível que Jamie Foxx tenha sido forçado a ser vacinado contra sua vontade. No que diz respeito ao boato, houve relatos que não foram verificados sobre Jamie Foxx ter um derrame no set de ‘Back in Action’. Até hoje, Jamie Foxx não foi visto nem em público nem em privado e enviou apenas um post para seus fãs.

Mesmo que seu representante tenha desmascarado os rumores, sua pobre tentativa não foi suficiente para manter a mídia quieta. Com o passar dos dias, veículos cada vez mais conceituados já apresentam pistas do que aconteceu por meio de suas histórias. Não saberemos com certeza até que Jamie Foxx e sua família saiam para falar ao público. Tudo o que as pessoas que se preocupam com Jamie Foxx podem fazer agora é continuar esperando que o ator esteja bem. A cada hora, verificamos todas as nossas fontes disponíveis para obter mais informações sobre Jamie Foxx e sua saúde.