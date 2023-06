Um YouTuber que desceu ao Titanic em um submarino fala de sua experiência: Eu não faria isso de novo, temi por minha vida

Tcontagem regressiva continua para as pessoas a bordo da cápsula submarina que visitaria o Titânico.

Enquanto isso, allan estradaum YouTuber famoso, contou ao ‘El programa de AR’ sobre sua experiência fazendo o mesmo.

Ele admite que nunca mais passaria por algo parecido e descreve como é ficar tantas horas no submarino. O protagonista pagou uma quantia alta, semelhante à dos desaparecidos, para fazer a excursão aos destroços do transatlântico, que está a quase 4.000 metros de profundidade.

“Sabíamos perfeitamente os riscos que corríamos, assinamos vários formulários, não sei quantos, nos quais estão explicados cada um dos riscos que você corre, entre eles perder a vida, claro”, disse. Ele afirmou na entrevista que nunca mais passaria pela mesma coisa.

“Não há assentos dentro do submersível, é um cilindro praticamente vazio no qual você senta ou deita”, lembra.

Portanto, aqueles que estão desaparecidos devem se encontrar em uma situação semelhante.

A excursão deles perdeu a conexão a 1 km

outra coisa que allan estrada lembra de sua excursão ao fundo do mar para ver os destroços do Titânico é que eles também perderam a conexão com o mundo exterior logo após cair.

“Perdemos a comunicação a cerca de 1.000 metros, se não me engano”, disse. Em resposta a perguntas de jornalistas da redação, ele admite que não é algo que esteja disposto a fazer novamente.

“Eu não faria isso de novo porque me parece incrivelmente caro e também esperaria uma melhoria no submersível para poder ficar muito mais tempo em tal profundidade”, acrescentou.