Uma busca está em andamento para o submarino desaparecido que leva as pessoas para ver o Titanic

A A operação de resgate estava em andamento nas águas do Oceano Atlântico na segunda-feira em busca de um submarino que transporta pessoas para ver os destroços do Titanic.

O Centro Conjunto de Coordenação de Resgate em Halifax, Nova Escócia, disse que o navio estava atrasado por volta das 21h13 de domingo, cerca de 435 milhas (700 quilômetros) ao sul de St. John’s, Newfoundland. Tenente Comandante. Len Hickey disse que um navio da Guarda Costeira canadense e uma aeronave militar estavam ajudando no esforço de busca, que estava sendo liderado pela Guarda Costeira dos EUA em Boston.

A OceanGate Expeditions confirmou a busca por seu submersível para cinco pessoas e disse que seu foco estava nas pessoas a bordo do navio e em suas famílias.

“Estamos profundamente gratos pela ampla assistência que recebemos de várias agências governamentais e empresas de alto mar em nossos esforços para restabelecer o contato com o submersível”, disse a empresa em um comunicado. “Estamos trabalhando para o retorno seguro dos tripulantes.”

Chris Parry, contra-almirante aposentado da Marinha do Reino Unido, disse à Sky News que o resgate ocorrido foi “uma operação muito difícil”.

“”A natureza real do fundo do mar é muito ondulada. A própria Titanic está em uma trincheira. Há muitos detritos ao redor. Portanto, tentar diferenciar com o sonar em particular e tentar atingir a área que você deseja pesquisar com outro submersível será realmente muito difícil.”

Em 2021, a OceanGate Expeditions iniciou o que esperava se tornar uma viagem anual para registrar a deterioração do icônico transatlântico que atingiu um iceberg e afundou em 1912, matando quase 700 dos cerca de 2.200 passageiros e tripulantes. Desde a descoberta dos destroços em 1985, ele sucumbiu lentamente a bactérias comedoras de metal, e alguns previram que o navio poderia desaparecer em questão de décadas, à medida que os buracos se abrem no casco e as seções se desintegram.

O grupo inicial de turistas estava financiando a expedição gastando entre US$ 100.000 e US$ 150.000 cada.

A expedição de 2023 da OceanGate foi a terceira ao local do transatlântico afundado para documentar sua deterioração e vida marinha.

A viagem estava programada para partir de St. John’s, Newfoundland, no início de maio e terminar no final de junho, de acordo com documentos judiciais arquivados pela empresa em abril com um Tribunal Distrital dos EUA na Virgínia que preside os assuntos do Titanic.

A OceanGate contratou o navio canadense Polar Prince, um quebra-gelo de serviço médio que anteriormente era operado pela Guarda Costeira canadense, para transportar dezenas de pessoas e a embarcação submersível para o local do naufrágio no Atlântico Norte.

O submersível para 5 pessoas, chamado Titan, é capaz de mergulhar 4.000 metros ou 13.120 pés “com uma margem de segurança confortável”, disse a OceanGate em seu processo no tribunal.

Ele pesa 20.000 libras (9.072 quilos) no ar, mas tem lastro para flutuar de forma neutra quando atinge o fundo do mar, disse a empresa.

O Titan é feito de “titânio e fibra de carbono enrolada em filamentos” e provou “suportar as enormes pressões do oceano profundo”, afirmou a OceanGate.

A OceanGate disse ao tribunal que a janela de visualização de Titan é “a maior de todos os submersíveis de mergulho profundo” e que sua tecnologia oferece uma “visão incomparável” do oceano profundo.