Uma dançarina salva Beyoncé depois que o seio aparece no meio de um show

Beyoncé está arrasando em todo o mundo com sua ‘Renaissance World Tour’, que agora a leva a visitar cidades por toda a Europa. Algumas semanas atrás, ela estava em Barcelonano Estádio Olímpico, onde não cantava há sete anos.

O texano parou na quarta-feira em Alemanhaespecificamente em Hamburgo, onde encantou seus fãs com suas coreografias, sua música e sua performance no palco.

Neste último show realizado na Alemanha, a artista sofreu um contratempo que quase a envergonhou. Aconteceu no meio do show, com Beyoncé cantando a música ‘Break my soul’, nessa parte do show ela estava usando um vestido rosa bem justo, com decote bem à mostra.

A rápida intervenção da dançarina de Beyoncé

Em um ponto da música, seu seio esquerdo estava prestes a saltar, mas uma das dançarinas que estava ao lado dela percebeu e impediu que ele saísse completamente ao vivo no palco.

A dançarina agarrou BeyoncéA mão dela, ficou na frente da artista e entre as duas posicionaram o decote para que a cantora não passasse mal. Fizeram de forma sutil, até parecia parte da coreografia. E o melhor de tudo, eles fizeram isso sem parar o show, embora o artista tenha se surpreendido com esse movimento inesperado.

Ainda assim, os fãs presentes ao concerto captaram o momento, que não passou despercebido nas redes sociais, onde o vídeo se tornou viral. Os fãs elogiaram a rápida intervenção da dançarina.

Especificamente, a dançarina que a ajudou é uma das gêmeas que viralizaram dançando no TikTok com sua impressionante coreografia, são conhecidas na rede social como Les Twins e seus nomes são Larry e Laurent Bourgeois.