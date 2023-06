Uma freira elogia a forma como os Dodgers lidaram com a controvérsia da Pride Night; alguns arcebispos chamam isso de blasfêmia

DOs fãs de beisebol evoluídos podem ver o desempenho de seus times como celestial ou infernal, dependendo da qualidade do jogo. Atualmente, é o Los Angeles Dodgers‘ manipulação de seus anuais noite do orgulho – não é o recorde da equipe – que provocou reações emocionais de pessoas religiosas, incluindo líderes religiosos proeminentes, freiras católicas e até mesmo membros da equipe Todas as estrelas ás.

Com efeito, três de alto escalão líderes católicos dos EUA esta semana sugeriu que a equipe havia cometido blasfêmia.

Os Dodgers realizam Pride Nights há 10 anos, mas a edição deste ano – que acontece na noite de sexta-feira – se envolveu no mês passado em uma polêmica de alto nível.

Sob uma enxurrada de críticas de alguns católicos conservadores, a equipe rescindiu um convite para uma apresentação satírica LGBTQ+ grupo chamado Sisters of Perpetual Indulgence será homenageado na Pride Night. Os artistas das Irmãs – a maioria homens que se vestem extravagantemente como freiras – são ativos em protestos e programas de caridade.

Uma semana depois, após uma reação veemente de grupos LGBTQ+ e seus aliados, os Dodgers reverteram o curso – convidando novamente o capítulo das Irmãs em Los Angeles para ser homenageado por seu trabalho de caridade e se desculpando com a comunidade LGBTQ+.

A reversão dos Dodgers foi bem recebida pelos aliados LGBTQ+, incluindo algumas freiras católicas. Mas enfureceu muitos católicos conservadores, mesmo nos níveis mais altos da hierarquia dos EUA.

Eles pediram aos católicos para rezar na sexta-feira

Na segunda-feira, a equipe foi criticada em um comunicado do Arcebispo José Gomez de Los Angeles, o cardeal Timothy Dolan, de Nova York, e o presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, o arcebispo Timothy Broglio, dos Serviços Militares.

Eles pediram aos católicos que orassem na sexta-feira “como um ato de reparação pelas blasfêmias contra nosso Senhor que vemos em nossa cultura hoje”.

“Um time de beisebol profissional escolheu de forma chocante homenagear um grupo cuja lascívia e vulgaridade em zombar de nosso Senhor, Sua Mãe e mulheres consagradas não pode ser exagerada”, disseram os arcebispos. “Isso não é apenas ofensivo e doloroso para os cristãos em todos os lugares; é uma blasfêmia.”

Embora o ensino católico oficial se oponha ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e à atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo, muitos católicos desejam que a igreja seja mais inclusiva em relação às pessoas LGBTQ+. Entre elas estão freiras nos EUA que ministraram com empatia aos católicos LGBTQ+ e notaram quando as Irmãs da Indulgência Perpétua foram notícia no mês passado.

Uma delas, a irmã Jeannine Gramick, ministra aos católicos LGBTQ+ há mais de 50 anos e é cofundadora do New Ways Ministry, que os defende.

Ela compartilhou publicamente uma carta que escreveu aos Dodgers, dando as boas-vindas ao novo convite para o grupo drag e dizendo que seus membros mereciam reconhecimento por seu trabalho de caridade.

“Embora eu esteja desconfortável com as Irmãs da Indulgência Perpétua usando o antigo traje das freiras para chamar a atenção para o fanatismo, seja católico ou não, há uma hierarquia de valores nesta situação”, escreveu Gramick.

“Acredito que qualquer grupo que sirva à comunidade, especialmente os menos afortunados ou à margem da sociedade, deve ser homenageado.”

No entanto, a irmã Luisa Derouen, conhecida por seu alcance aos católicos transgêneros, disse que estava “profundamente ofendida” com a decisão dos Dodgers de homenagear as Irmãs da Indulgência Perpétua.

“Sei que eles fazem muito bem para muitas pessoas com seu trabalho filantrópico e agradeço a eles por isso”, disse ela à AP por e-mail. “Mas de onde vem mais minha paixão por isso é em relação à minha vida religiosa.”

“Passei cerca de 30 anos tentando apaixonadamente ajudar as pessoas a entender e respeitar a vida de gays, lésbicas e trans”, acrescentou. “As religiosas são suas melhores aliadas na Igreja Católica – não merecemos que nossas vidas sejam caricaturadas dessa forma humilhante.”

“Por que eles não podem fazer todo o seu trabalho maravilhoso sem desrespeitar nossas vidas, quando fizemos tanto para ajudar os outros a respeitarem suas vidas?”

Robert Barron, um bispo católico no sul de Minnesota e ex-bispo auxiliar em Los Angeles, disse a seus 240.000 seguidores no Twitter que as Irmãs da Indulgência Perpétua “só podem ser descritas como um grupo de ódio anticatólico”.

“Sou um grande fã de beisebol. Até lancei o primeiro arremesso em um jogo dos Dodgers”, tuitou Barron. “Mas eu encorajaria meus amigos em LA a boicotar os Dodgers. Não vamos apenas orar, mas fazer nossas vozes serem ouvidas em defesa de nossa fé católica.”

A crítica não se limitava às fileiras católicas. O reverendo Albert Mohler, presidente do Southern Baptist Theological Seminary, disse aos ouvintes de seu programa de rádio que os Dodgers “capitularam completamente”.

“A empresa está caindo em cima de si mesma com o que um autor chamou anos atrás de ‘A Arte do Rastejamento Público'”, disse Mohler.

Os arremessadores da MLB Clayton Kershaw dos Dodgers e Trevor Williams do Washington Nationals criticaram os Dodgers por convidarem novamente as Irmãs da Indulgência Perpétua, dizendo que eles se ressentiam da zombaria do grupo sobre o catolicismo. Williams, no Twitter, encorajou seus companheiros católicos “a reconsiderar seu apoio a uma organização que permite que esse tipo de zombaria de seus fãs ocorra”.

Mas cada arremessador disse que não tinha objeções à tradição mais ampla das Pride Nights.

“Isso não tem nada a ver com a comunidade LGBTQ ou Orgulho ou qualquer coisa assim”, disse Kershaw. “Este é simplesmente um grupo que estava tirando sarro de uma religião. Com isso eu não concordo.”

Alguns líderes religiosos conservadores disseram que se opõem a todo o conceito de Pride Nights.

“As equipes da MLB não têm negócios patrocinando eventos altamente divisivos como Pride Nights e, em vez disso, precisam se concentrar em jogar beisebol”, disse o proeminente pastor da megaigreja. Robert Jeffress via email.

Sua igreja, First Baptist Dallas, fica a cerca de 20 milhas do campo do Texas Rangers, o único time da MLB que não está sediando uma Pride Night nesta temporada.

“Todos os eventos do ‘Orgulho’ são tentativas de celebrar o que Deus condenou”, escreveu Jeffress. “Os cristãos estão certos em boicotar empresas e organizações como times da MLB que tentam enfiar suas agendas ímpias e ofensivas goela abaixo dos americanos.”

Condenação semelhante às Pride Nights veio de Brent Leatherwood, chefe da ala de políticas públicas da Convenção Batista do Sul – a maior denominação evangélica do país.

“Essas exibições continuam a confirmar o quão distante da realidade biológica e sexual nossa cultura está agora”, disse Leatherwood, reiterando a rejeição da SBC de casamentos homossexuais e relações sexuais.

Em contraste, o reverendo Alex Santora – que supervisiona uma paróquia LGBTQ em Hoboken, Nova Jersey – diz que as Pride Nights são úteis no combate ao preconceito.

“Noites do Orgulho organizadas por equipes esportivas e exibições do Orgulho organizadas por empresas reconhecem que aceitar a diversidade de orientações sexuais e de gênero é normal na sociedade”, disse ele. “Ele envia uma mensagem valiosa para crianças e adolescentes de que a aceitação é importante e contribui para uma boa saúde mental”.

A saga da Pride Night dos Dodgers seguiu as dificuldades relacionadas ao LGBTQ + para algumas outras grandes empresas. A Bud Light fez parceria com um influenciador transgênero e tentou retirar seu apoio em meio a uma reação negativa. Da mesma forma, o apoio da Target à comunidade LGBTQ+ provocou algumas críticas hostis e homofóbicas, bem como apelos de ativistas LGBTQ+ para não ceder à pressão.

Uma porta-voz da maior organização de direitos LGBTQ+ do país, Laurel Powell, da Human Rights Campaign, disse que a proliferação de Pride Nights – e gestos semelhantes em outros setores econômicos – é encorajadora.

“Eles são um sinal importante para a comunidade LGBTQ de que somos valorizados por essas organizações, que nosso patrocínio, nossos rostos nas arquibancadas são bem-vindos”, disse ela. “É também um sinal para outras pessoas sobre onde estão seus valores.”