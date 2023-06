Uma lenda fora do lugar: Michael Jordan e 13 anos de problemas de propriedade

EUem março de 2010, Michael Jordan tornou-se acionista majoritário da então Charlotte Bobcats por US$ 275 milhões.

Jordan já estava no conselho de administração desde 2006, mas foi então que assumiu o controle total das decisões da organização de sua terra natal, a Carolina do Norte.

Desde sua segunda aposentadoria, Jordan entendeu esta esfera do esporte como a forma de saciar seu fogo competitivo, embora seu retorno às quadras em 2001 com o Washington Wizards já deixou pistas sobre a impossibilidade de preencher o vazio deixado pelo jogo.

Que nada pode curar totalmente em um dos competidores mais ferozes que já existiu.

Naquela época, Jordan já possuía parte da organização capital, da qual teve que abrir mão para voltar e estava cercado por uma atmosfera rarefeita devido ao resto dos jogadores não saberem se estavam jogando com o chefe, com um companheiro de equipe ou ambos. .

Michael Jordan grita com seus jogadores da linha lateral

organização amaldiçoada

Para seu crédito, vale a pena notar que Charlotte tentou várias vezes tirar a franquia de seu destino quase ingrato.

O Hornets entrou na NBA na expansão de 1988/89 junto com o Miami Heat, Orlando Magic e Minnesota Timberwolves.

Eles são os únicos dos quatro que nunca chegaram às finais da conferência e só ultrapassaram o Minneapolis Hornets em porcentagem de vitórias desde sua entrada (43,8% contra 40% dos Wolves).

No entanto, pesando mais fortemente estão as três únicas eliminatórias do playoff que morreram sem exceção na primeira rodada com duas ‘varreduras’ e um sétimo jogo em que caíram para o Miami Heat após a saída de LeBron James em 2016.

Obviamente, Michael Jordan não é seu proprietário médio. Já é raro ver os chefes da franquia perto de seus jogadores durante os jogos, com Steve Ballmer, Mark Cuban ou o novato Matt Ishbia sendo raras exceções.

Talvez este último ano tenha sido o mais complicado para Jordan desde que ele chegou Charlottepropriedade de.

O projeto atraente que começou com a seleção de Bola LaMelo no Draft 2020 e a direção do James Borrego como técnico, sofreu duas derrotas contundentes nos playoffs de 2022 e 2023.

Ascensão e queda

O Hornets era um time tremendamente atraente por sua exibição ofensiva, mas os problemas de lesão de Gordon Haywardo jogador mais bem pago do elenco com 31 milhões a serem pagos na campanha 23-24, tem sido um teto de vidro que estagnou o time.

O período de verão de 2022 foi crítico para a franquia por causa de como a sucessão no banco foi administrada.

Inicialmente, os candidatos Jordan e Mitch Kupchak estavam em linha com o basquete otimista do time, e Kenny Atkinson foi o escolhido.

No entanto, algumas semanas depois que sua contratação foi anunciada no final dos playoffs do ano passado, Steve KerrO assistente de ‘s decidiu ficar com os Warriors, rejeitando um contrato que já havia sido acertado.

No final, acabaram puxando um velho conhecido de um treinador mais defensivo: Steve Clifford.

A palha que quebrou as costas do camelo

Miles Bridges e seu episódio de violência doméstica com sua esposa acabaram com os planos de curto prazo, deixando-o de fora por toda a temporada e aguardando seu retorno para jogar na próxima temporada após ter se declarado “inocente”.

Uma campanha que logo daria errado devido à lesão no tornozelo de Ball, empurrando-os para a penúltima posição na Conferência Leste após duas temporadas em posições de play-in.

Jordan não nasceu para administrar de front office, e meses atrás foi revelado que ele já havia iniciado um processo para vender a franquia.

A reavaliação geral que as franquias da NBA sofreram durante esta década significa que Jordan receberá aproximadamente metade da compra até Gabe Plotkin e Rick Schnall.

Jordan é, e não será mais, o único dono negro em uma liga com 75% de jogadores negros.