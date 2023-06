‘Uma situação de boicote ao PFL’: Grant Dawson reage às suspensões de Natan Schulte e Raush Manfio

Grant Dawson não gostou de ver seus companheiros de equipe da American Top Team, Natan Schulte e Raush Manfio, serem punidos pelo PFL por uma luta sem brilho, resultando em grandes mudanças nos playoffs de 2023 do PFL.

A polêmica decisão foi proferida neste último sábado, com a promoção por torneio suspendendo os lutadores após Schulte derrotar Manfio por decisão unânime no PFL 6. Antes da punição, Schulte estava definido para os playoffs e eliminou o ex-UFC Shane Burgos do torneio .

Está bem documentado que Schulte e Manfio são melhores amigos e parceiros de treinamento, e nenhum deles parecia muito animado em ser forçado a se enfrentar, especialmente em uma partida da temporada regular com ambos empatados em 1 a 0 na classificação.

Enquanto isso, Burgos sofreu uma derrota em sua estreia no PFL e, em vez de enfrentar Schulte ou Manfio, acabou empatando com Yamato Nishikawa, que também perdeu na primeira rodada durante a temporada do PFL. Nada disso fazia sentido para Dawson, e é por isso que ele mirou no PFL ao reagir à situação durante o media day do UFC Vegas 76.

“Essa é uma situação de boicote ao PFL”, disse Dawson. “Porque isso não faz sentido. Eles são dois ex-campeões, são dois ex-vencedores de torneios, então para eles lutarem nem mesmo no torneio, não faz sentido.”

No comunicado anunciando a suspensão, os dirigentes do PFL afirmaram que era obrigação contratual de Schulte e Manfio usar “os melhores esforços … habilidades e habilidades como atleta profissional para competir … e derrotar qualquer adversário” e acrescentou: “estava muito claro que Natan e Raush não cumpriram esse padrão contratual na luta de ontem.

A decisão de remover Schulte, que lhe custou a chance de ganhar o prêmio de $ 1 milhão concedido ao vencedor do torneio, também resultou em Burgos – um agente livre de alto nível contratado pelo PFL – conquistando sua vaga nos playoffs.

É aí que Dawson não pode deixar de considerar que talvez houvesse uma agenda maior em ação. Ninguém duvidou que a luta Schulte x Manfio foi horrível, mas o fato de terem sido punidos por isso sugeriu outra coisa ao veterinário do UFC.

“Não conheço toda a história – acho que há alguma política por trás disso”, disse Dawson. “Shane Burgos, que é outro bom amigo meu, estou feliz por ele ter entrado, mas acho que foi por isso que eles fizeram isso.

“Acho que eles combinaram os dois e esperavam que algum tipo de controvérsia acontecesse para que eles pudessem colocar Shane Burgos no torneio.”

A decisão do PFL significa que Burgos lutará com Clay Collard por uma vaga na final contra Olivier Aubin-Mercier ou Bruno Miranda, que também devem se enfrentar nos playoffs dos leves.

Por mais que Dawson queira ver Burgos ter sucesso, ele não pode deixar de sentir que isso aconteceu às custas de Schulte.

“Super feliz por Shane, amo esse cara”, disse Dawson. “Mas acho que essa foi a situação. Estou realmente chateado por Natan.”

Abaixo está a entrevista completa de Dawson no dia da mídia do UFC Vegas 76.