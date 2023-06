‘Unabomber’ Ted Kaczynski ataca os EUA em carta nunca antes vista

Unabomber Ted Kaczynski era mais do que um terrorista doméstico enviando pacotes-bomba por toda a América – ele também era um firme defensor da Primeira Emenda da Constituição, pelo menos de acordo com o próprio louco.

Na carta, datada de 3 de abril de 2009, o terrorista protestou contra o sistema que ele alegou tê-lo prejudicado em sua batalha legal de vários anos com os federais sobre suas posses.

Ele reclamou que o governo havia confiscado “todas as cópias de tudo que já escrevi” e, pior, o tribunal de apelações já havia dado sinal verde para o leilão… levando-o a admitir com relutância: “Perdi”.

Ele passou a dizer algo sobre a decisão do tribunal ter motivação política… mas não explicou mais essa teoria.

O terrorista condenado escreveu e enviou a carta a um jornalista com quem estava pensando em fazer uma entrevista – sobre seus pertences e a Primeira Emenda – mas acabou decidindo não discutir mais o assunto.

Dois anos depois, ocorreu o leilão e, quando tudo acabou, os bens pessoais de Kaczynski foram vendidos por $ 190.000, que foram para suas vítimas e seus familiares. Entre os itens vendidos estavam seus diários pessoais, seu “manifesto” manuscrito e seu moletom com capuz e óculos escuros, como visto em seu icônico desenho policial.

Como você sabe … Kaczynski morreu por suicídio dentro de sua cela na prisão de FMC Butner, na Carolina do Norte, no último sábado. TMZ divulgou a história … O áudio do 911 revelou que os socorristas não conseguiram ressuscitá-lo depois que ele se enforcou.