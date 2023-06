UnB publica resultado da seleção Acesso Enem 2023

A Universidade de Brasília (UnB) publica na tarde desta terça-feira, dia 13 de junho, através do Cebraspe, o resultado final do Acesso Enem 2023/2. Os candidatos poderão consultar a lista de aprovados no processo seletivo via aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir das 17h, no site do Cebraspe.

De acordo com a universidade, a divulgação do resultado do Acesso Enem UnB também será feita no Teatro de Arena do campus Darcy Ribeiro, a partir das 17h de hoje.

Além do resultado final da seleção, a UnB deve liberar o resultado final do exame biopsicossocial de autodeclaração, a lista de convocados para as matrículas em 1ª chamada e as orientações para o registro acadêmico. Os candidatos podem conferir a relação de documentos necessários para as matrículas no edital do Acesso Enem 2023. Entre os documentos solicitados estão RG e CPF do candidato e certificado de conclusão do Ensino Médio.

Acesso Enem UnB 2023

A classificação dos inscritos nesse processo seletivo foi feita exclusivamente por meio das notas por eles obtidas na última edição do Enem, o Enem 2022. Para fins de classificação, a UnB irá considerou as notas das seguintes provas:

Matemática e suas Tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Redação.

Nesse sentido, somente os estudantes que tenham feito a última edição do exame e que já tenham concluído o Ensino Médio puderam concorrer às vagas ofertadas através desse processo seletivo. Os candidatos puderam se inscrever de forma gratuita.

Para a participação, a UnB exigiu que o estudante tivesse obtido nota igual ou maior que a pontuação mínima estabelecida no edital. Conforme indicado no documento, a universidade agrupou os cursos em três grupos, com notas mínimas variadas. Os estudantes podem consultar as pontuações mínimas e os pesos de cada prova no edital.

Oferta de vagas

Ao todo, através desta seleção via notas do Enem, a UnB está ofertando 2.120 vagas para ingresso de novos alunos em diversos cursos de graduação ainda no segundo semestre letivo deste ano. Conforme o edital, as oportunidades estão distribuídas entre os seguintes campi: Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina.



Entre os cursos ofertados pela UnB estão licenciaturas e bacharelados em diversas áreas. Destacam-se as carreiras de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciência Política, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia Química, Estatística, Letras – Português como Segunda Língua, Língua Estrangeira Aplicada, Pedagogia, Museologia, Nutrição, Odontologia, Medicina, Medicina Veterinária, Psicologia, Matemática, Relações Internacionais, entre outras.

Reserva de vagas

A universidade reserva parte das vagas para o cumprimento das suas ações afirmativas. Desse modo, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, para candidatos de baixa renda, para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, e para pessoas com deficiência (PcD).

Conforme o edital, os candidatos aprovados dentro do sistema de cotas deverão apesentar documentação para a comprovação dos critérios. O edital indica ainda que o upload dos arquivos deve ser feito no site da banca Cebraspe. Além disso, a UnB realizou avaliação biopsicossocial e o procedimento de validação da autodeclaração.

Os candidatos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos pretos, pardos e indígenas ou quilombolas deverão assinalar o termo digital de autodeclaração em que confirmam a sua condição.

Para mais detalhes, acesse o edital do Acesso Enem UnB.

