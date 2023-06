UnDF libera resultado preliminar do 1º Processo Seletivo Estudantil

A Universidade Federal do Distrito Federal (UnDF) já liberou o resultado preliminar do 1º Processo Seletivo Estudantil, que visa a formação das primeiras turmas da instituição. Os documentos referentes a esse vestibular estão disponíveis no site da UnDF.

Além de divulgar a lista provisória com a homologação dos candidatos, a UnDF liberou a lista de inscrições indeferidas. Nesta quinta-feira, dia 29 de junho, a universidade publicou também as convocações para os procedimentos de heteroidentificação.

Passarão por esse procedimento de verificação todos os candidatos com inscrições homologadas que, no momento da inscrição, optaram por concorrer às vagas dentro do sistema de cotas, ou seja, às vagas para pretos e pardos. Confira aqui as convocações.

Conforme as orientações da UnDF, os interessados poderão interpor recursos contra inscrições não homologadas. O período para a contestação será o dia 7 ao dia 10 de julho.

Resultado e matrícula

Após a análise dos recursos, a UnDF publicará o resultado final. A universidade publicou ontem uma retificação alterando o cronograma.

De acordo com o novo cronograma, a classificação final do 1º Processo Seletivo Estudantil será publicada no dia 17 de julho. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas das 9h do dia 18 às 23h59 do dia 21 de julho.

A UnDF foi criada em 2021. Desse modo, esse certame é o 1ª processo seletivo realizado pela instituição para a formação das primeiras turmas de nove cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnológicos).

A classificação dos inscritos será feita exclusivamente a partir do aproveitamento das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nesse sentido, é pré-requisito para participar da seleção ter feito de uma das edições do Enem aceitas pela UnDF para fins de classificação. De acordo com o edital, a universidade aceitará as notas de uma das edições ocorridas nos últimos cinco anos, ou seja, entre 2018 e 2022.

O edital indica ainda que a seleção dos estudantes será feita com o somatório das notas obtidas nas provas de: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias. A universidade também considerou a nota da Redação.

Para concorrer às vagas na UnDF, o candidato deve ter obtido nota mínima no Enem de 300 pontos em linguagens, 300 em ciências humanas, 200 em matemática, 200 em ciências da natureza. Além disso, a nota mínima exigida para a prova de redação é de 200 pontos.

Em resumo, para se inscrever no 1º Processo Seletivo Discente, o candidato precisa atender aos seguintes pré-requisitos:

ter Ensino Médio completo;

não ter ensino superior;

não estar matriculado em curso do ensino superior;

ter feito o Enem entre 2018 e 2022.

Vagas e cursos ofertados

Ainda segundo o edital, a UnDF está ofertando 360 (trezentos e sessenta) vagas. As oportunidades contemplam 9 (nove) opções de cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnológicos), sendo 40 (quarenta) vagas para cada curso. Veja a seguir a lista dos primeiros cursos da UnDF:

Licenciatura em Pedagogia (matutino); Licenciatura em Matemática (matutino); Bacharelado em Engenharia de software (matutino); Bacharelado em Sistema de informação (matutino); Tecnológico em Gestão ambiental (matutino); Bacharelado em Serviço social (noturno); Tecnológico em Produção cultural (noturno); Tecnológico em Gestão pública (noturno); Tecnológico em Gestão da tecnologia da informação (noturno).

A UnDF reserva metade das vagas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública. Portanto, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

