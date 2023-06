UNESP promove Concurso público para PROFESSOR com SALÁRIO de R$21,9 mil

Em São Paulo, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) promove novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de uma vaga no cargo de Professor Titular, com lotação no Departamento de Análises Clínicas.

A oportunidade oferecida é para área da Saúde, com conhecimento específico na disciplina de Parasitologia Clínica. Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham graduação na área, além do título de doutorado.

O salário oferecido inicialmente, para quem superar todas as etapas, é de nada menos que R$21.942,59, em regime de dedicação integral à docência.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 26 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico da UNESP. O valor da inscrição está fixo em R$255,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter eliminatório);

(caráter eliminatório); prova de arguição do memorial (caráter eliminatório);

(caráter eliminatório); julgamento de memorial circunstanciado (caráter eliminatório);

(caráter eliminatório); prova de títulos (caráter classificatório)

O concurso UNESP é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES



Participar da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem oferecidas;

Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga horária;

Utilizar metodologias condizentes com a disciplina, buscando atualização permanente;

Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a Instituição disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento;

Registrar, no sistema acadêmico, a frequência dos alunos, as notas das provas e os resultados de sua disciplina, na forma e nos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar dos alunos;

Observar a obrigatoriedade de frequência e pontualidade às atividades didáticas;

Estimular e promover pesquisas e atividades de extensão à comunidade;

Elaborar Plano e Relatório de Atividades, obedecendo aos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação, julgar e comunicar os resultados aos acadêmicos;

Participar das reuniões e trabalhos dos colegiados a que pertencer e de comissões para as quais for designado;

Cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas dos órgãos Colegiados e administrativos da Instituição, nos casos aplicáveis;

Integrar bancas examinadoras, quando designado;

Acatar as normas estatutárias e regimentais da Instituição, bem como as decisões dos órgãos Colegiados Superiores;

Entregar à secretaria, no prazo estipulado pela Instituição, os resultados das avaliações do aproveitamento escolar;

Observar e executar os projetos de pesquisa e de extensão constantes do planejamento do período escolar;

Zelar pela ordem da sala de aula;

Orientar os estudantes, quando solicitado; entre outras atividades.

EDITAL UNESP Nº 99/2023 (Pag 236 a 237): clique aqui