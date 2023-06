Unespar divulga resultado da seleção para os novos Cursos Tecnólogos de Loanda

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulga nesta quarta-feira, dia 21 de junho, o resultado do Vestibular para ingresso nos novos cursos Tecnólogos ofertados no campus de Loanda. Desse modo, a partir de hoje os candidatos poderão consultar a lista de classificados em 1ª chamada através do site da Unespar.

Antes do período de matrícula, os aprovados dentro de sistema de cotas raciais deverão passar por avaliação da Banca de Heteroidentificação Racial nos dias 27 e 28 de junho.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula nos dias 5 e 6 de julho. O requerimento de matrícula deverá ser feito on-line, no sistema da universidade.

A Unespar prevê ainda a divulgação de uma 2ª chamada de classificados para o dia 21 de julho. A Banca de Heteroidentificação Racial dessa chamada está marcada para o dia 25 seguinte. Os convocados em 2ª chamada deverão se matricular nos dias 27 e 28 de julho.

A relação da documentação necessária para o registro acadêmico está disponível no edital. Para a matrícula dos estudantes, a Unespar exige a apresentação dos seguintes documentos:

I. Certidão de Nascimento ou Casamento;

II. Cédula de Identidade Civil (RG) ou da Carteira Modelo 19, em se tratando de estrangeiro frente e verso (como o original), numa única peça;

III. CPF;

IV. Documento Militar ou Certificado de Dispensa Militar (para maiores de 18 anos, do sexo masculino);

V. Título de Eleitor (para maiores de 18 anos);

VI. Histórico Escolar do Ensino Médio, contendo no mesmo a Certificação de Conclusão

Como foi o processo seletivo?

Para fins de classificação dos inscritos, a Unespar realizou a aplicação de uma prova de redação, em uma única fase. As provas foram aplicadas no dia 4 de junho, com início às 13h30 e duração de 2h30 (duas horas e meia).

Conforme indicado no edital previamente, a avaliação consistiu em uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. A proposta de redação foi sobre tema da atualidade e exige a produção de um texto do tipo dissertativo-argumentativo, de acordo com as orientações dadas pela universidade.



O texto solicitado foi um artigo de opinião no qual o candidato precisou discutir a respeito da seguinte questão: “A internet é um ambiente seguro para crianças e adolescentes?“. Para direcionar a escrita do texto, a Unespar apresentou na prova três textos.

Desse modo, os estudantes tiveram acesso aos seguintes textos: “Discord atrai jovens para desafios de violência extrema”, reportagem do Porta LeiaJá; “A internet para as crianças é como uma praça pública”, reportagem do Portal Lunetas; Dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil.

Oferta de vagas

Conforme o edital, esse processo seletivo visa a seleção de novos alunos para ingresso no 2º semestre de 2023. Há vagas para três os novos cursos tecnólogos vinculados ao campus de Paranavaí, em Loanda: Agroecologia, Gestão de Produção Industrial e Gestão do Turismo, ofertados no período noturno.

As atividades acadêmicas serão na antiga Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná (Facinor), em Loanda. A oferta total da Unespar é de 120 vagas, sendo 40 para cada um dos três novos cursos tecnólogos de Loanda. Haverá reserva de 50% do total das vagas de acordo com o Sistema de Cotas.

Desse modo, 25% das vagas são para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, 20% são para candidatos pretos ou pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. O edital indica ainda que 5% das vagas são para candidatos com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação, se público ou privado.

Acesse o edital do processo seletivo para mais informações.

