Uni-FACEF abre inscrições do Vestibular 2023 para Medicina e demais cursos

O Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF) iniciou nesta quarta-feira, dia 21 de junho, o período de inscrição para o Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 5 de setembro de 2023, exclusivamente de forma virtual.

O Vestibular 2024 visa a seleção de novos alunos para o curso de Medicina e para demais graduações ofertadas pela instituição. Os aprovados nessa edição do Vestibular Uni-FACEF ingressão nos cursos no 1º semestre letivo de 2024.

Vestibular 2024: Inscrição

De acordo com as orientações do edital, os interessados em participar do Vestibular 2024 deverão acessar o site da Vunesp, fundação responsável por organizar realizar o exame, e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. No momento da inscrição, o candidato deverá informar todos os dados pessoais e escolares solicitados e indicar a opção de curso desejada.

Após o preenchimento do requerimento de inscrição, o candidato precisa efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido para efetivar o cadastro. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a data do pagamento:

R$ 250,00, no período de 21/06 a 11/07/2023 (vencimento do boleto 12/07/2023);

R$ 280,00, no período de 12/07 a 08/08/2023 (vencimento do boleto 09/08/2023);

R$ 300,00, no período de 09/08 a 05/09/2023 (vencimento do boleto 06/09/2023).



Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos o Uni-FACEF aplicará uma prova organizada pela Fundação Vunesp. A aplicação das provas está marcada para o dia 1º de outubro de 2023 e será no período da tarde, das 14h às 19h (horário de Brasília).

De acordo com o edital, os candidatos responderão a uma prova de Conhecimentos Gerais sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio e uma prova Redação em Língua Portuguesa. De acordo com o edital, a Prova de Conhecimentos Gerais terá 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla escolha, com seguinte distribuição:



Língua Portuguesa (10 questões);

Língua Inglesa (10 questões);

História (10 questões);

Geografia (10 questões);

Biologia (10 questões);

Química (10 questões);

Física (10 questões);

Matemática (10 questões).

A aplicação das provas acontecerá exclusivamente no Campus do Centro Universitário Municipal de Franca – UNI-FACEF, localizado na Avenida Major Nicácio, 2433, na cidade de Franca. Os candidatos com inscrições homologadas poderão conferir o ensalamento e confirmar a data e a hora de realização das provas a partir do dia 22 de setembro, através do site da Vunesp.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta total do Uni-FACEF para o Vestibular 2024 é de 799 (setecentas e noventa e nove) vagas. As oportunidades são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024.

As opções são para os seguintes cursos de graduação (bacharelado e licenciatura): Medicina, Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Publicidade e Propaganda, Enfermagem, Engenharia Civil, Letras, Engenharia de Produção, Matemática, Engenharia de Software, Psicologia e Sistemas de Informação.

Haverá reserva de vagas de acordo com as políticas de ações afirmativas da instituição. Desse modo, do total das vagas, 20% estão reservadas para Autodeclarados Preto ou Pardo, 5% são para Egressos de Escola da Rede Pública

de Ensino, enquanto 5% são para Pessoas com Deficiência.

Resultados e matrículas

Conforme o cronograma, a divulgação dos resultados do Vestibular do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF está prevista para o dia 27 de outubro de 2023, a partir das 17h.

De acordo com o cronograma, os convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 30 de outubro e 7 de novembro de 2023, das 8 às 11h e das 14h às 16h30. Para realizar o registro acadêmico, os convocados deverão apresentar os documentos solicitados no Uni-FACEF, localizado na Avenida Major Nicácio, 2433, na cidade de Franca, SP.

Acesse o edital do Vestibular 2024 na íntegra para mais detalhes.

