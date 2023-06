Uni-FACEF divulga inscrição para Medicina e demais cursos

O Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF) publicou o Edital de Abertura com o período de inscrição para o Vestibular de Medicina e demais graduações, com ingresso de novos alunos em 2024. Além do cronograma, o edital apresenta as regras e procedimentos para a participação no processo seletivo.

De acordo com a instituição, as inscrições serão abertas em 21 de junho, próxima quinta-feira. Os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de setembro de 2023.

Como se inscrever?

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Vunesp, fundação responsável por organizar realizar o exame.

Portanto, para se inscrever, os interessados deverão acessar a página do vestibular e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. O requerimento solicita diversos dados sobre o candidato. Também no momento da inscrição o candidato deve indicar a opção de curso desejada.

Para efetivar o cadastro, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de varia de acordo com a data do pagamento. Conforme o edital, os valores são os seguintes:

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no período de 21/06 a 11/07/2023 (vencimento do boleto 12/07/2023);

R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), no período de 12/07 a 08/08/2023 (vencimento do boleto 09/08/2023);

R$ 300,00 (trezentos reais), no período de 09/08 a 05/09/2023 (vencimento do boleto 06/09/2023).

Provas do Vestibular 2024

A classificação dos inscritos no Vestibular Uni-FACEF 2024 será feita por meio do desempenho obtido pelos estudantes em prova aplicada pela Fundação Vunesp. A aplicação das provas está marcada para o dia 1º de outubro de 2023 e será no período da tarde, das 14h às 19h.



O Vestibular 2024 contará com uma prova de Conhecimentos Gerais sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio e com uma prova Redação em Língua Portuguesa. De acordo com o edital, a Prova de Conhecimentos Gerais terá 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla escolha, com seguinte distribuição:

Língua Portuguesa (10);

Língua Inglesa (10);

História (10);

Geografia (10);

Biologia (10);

Química (10);

Física (10);

Matemática (10).

Conforme indicado no edital, o local de aplicação das provas será no Campus do Centro Universitário Municipal de Franca – UNI-FACEF, localizado na Avenida Major Nicácio, 2433, na cidade de Franca, SP.

O cronograma indica que os candidatos podem consultar o ensalamento e confirmar a data e a hora de realização das provas a partir do dia 22 de setembro de 2023. Para isso, o candidato deverá acessar o portal da Fundação Vunesp, e clicar no link “Local de prova“, na área do candidato.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta total do Uni-FACEF para o Vestibular 2024 é de 799 vagas.

As opções são para os cursos de Medicina, Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Publicidade e Propaganda, Enfermagem, Engenharia Civil, Letras, Engenharia de Produção, Matemática, Engenharia de Software, Psicologia e Sistemas de Informação.

Resultados

A divulgação dos resultados do Vestibular do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF está prevista para o dia 27 de outubro de 2023. Os candidatos poderão consultar a lista de aprovados a partir das 17h no site da Vunesp e no site do Uni-FACEF.

As matrículas de primeira chamada serão realizadas nos dias 30 de outubro a 07 de novembro de 2023, das 8 às 11h e das 14h às 16h30; exclusivamente no Centro Universitário Municipal de Franca – UNI-FACEF, localizado na Avenida Major Nicácio, 2433, na cidade de Franca, SP.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular 2024 na íntegra.

